Farm VIP: Simor Olivérnél kezd betelni a pohár Anger Zsolt miatt

A Farm VIP keddi adása sem szűkölködik majd feszültségben, ráadásul úgy tűnik, a sárga csapaton belül is egyre több ellentét rajzolódik ki. Simor Olivérnek ezúttal már nemcsak Németh Kristóffal akad problémája, hanem Anger Zsolt viselkedése is egyre inkább zavarja.
Simor Olivér korábban már neheztelt Zsoltra, még pedig akkor, amikor Varga Noel számonkérte Zsolton a róla tett kijelentéseit, Anger azonban nem vállalta fel korábbi szavait. Most pedig már éjszaka is meggyűlik Olivér baja Zsolttal.
Zsolti te szörcsögve horkolsz, haver
– jegyezte meg Olivér a Farm VIP beharangozójában.
Anger Zsolt nem kezdett hosszú magyarázkodásba, inkább egészen más módon próbálta kezelni a helyzetet: kávéval kínálgatta Olivért. Minden bizonnyal azért tette ezt, hogy ha már aludni nem igazán tudott, akkor legalább a kávéja dobja fel.
A sárga csapaton belül ráadásul egy másik folyamat is kezdetét veheti. Olivér Béres Anettel és Lunával az üvegházban arról beszélgetett, hogy szerinte egyre inkább kirajzolódnak a csapaton belüli kisebb körök. A játék előrehaladtával ugyanis természetes módon kialakulhatnak olyan szövetségek, amelyek később akár a döntésekre is hatással lehetnek.
„Kristófnak meg Zsoltnak van egy ilyen kis privát klikkje” – mondta Olivér.
Luna erre rögtön meglátta a helyzetben rejlő lehetőséget, és meglehetősen határozottan reagált.
„A színész klikk? Akkor nekünk is könnyebb dolgunk van, mert lesz kire tenni” – utalt az útilapukra Luna, amelyekkel a Farmgyűléseken szoktak a játékosok szavazni.
Olivér egyetértett vele, vagyis úgy tűnik, a sárga csapatban sem mindenki gondolkodik már teljesen együtt. A verseny egyre előrébb halad, és ahogy fogyatkoznak a játékosok, úgy válhatnak fontosabbá a személyes kapcsolatok és az egymás iránti bizalom. Egy-egy kisebb szövetség pedig könnyen komoly erővé válhat, amikor eljön a Farmgyűlés ideje.
Az azonban még kérdés, hogy a most formálódó körök meddig maradnak békések, és mikor fordulnak egymás ellen. A keddi adásban mindenesetre újabb feszültségek várhatók, ráadásul a piros csapat számára ismét komoly téttel bír majd a nap. Újra Farmgyűlést tartanak ugyanis a pirosak, ami azt jelenti, hogy valakinek ezúttal is véget ér a Farm VIP. Hogy kit küldenek párbajra, és ki lesz az, akinek búcsúznia kell a műsortól, az a keddi adásból kiderül!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.