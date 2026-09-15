Farm VIP: Simor Olivérnél kezd betelni a pohár Anger Zsolt miatt

Anger Zsolt nappal és éjszakai is irritálja Simor Olivért (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között klikkek alakultak ki

A sárga csapaton belül ráadásul egy másik folyamat is kezdetét veheti. Olivér Béres Anettel és Lunával az üvegházban arról beszélgetett, hogy szerinte egyre inkább kirajzolódnak a csapaton belüli kisebb körök. A játék előrehaladtával ugyanis természetes módon kialakulhatnak olyan szövetségek, amelyek később akár a döntésekre is hatással lehetnek.

„Kristófnak meg Zsoltnak van egy ilyen kis privát klikkje” – mondta Olivér.

Luna erre rögtön meglátta a helyzetben rejlő lehetőséget, és meglehetősen határozottan reagált.

„A színész klikk? Akkor nekünk is könnyebb dolgunk van, mert lesz kire tenni” – utalt az útilapukra Luna, amelyekkel a Farmgyűléseken szoktak a játékosok szavazni.

Olivér egyetértett vele, vagyis úgy tűnik, a sárga csapatban sem mindenki gondolkodik már teljesen együtt. A verseny egyre előrébb halad, és ahogy fogyatkoznak a játékosok, úgy válhatnak fontosabbá a személyes kapcsolatok és az egymás iránti bizalom. Egy-egy kisebb szövetség pedig könnyen komoly erővé válhat, amikor eljön a Farmgyűlés ideje.

@origo_hu Mindenki megdöbbent a Farm VIP új játékosán, Anger Zsolt visszatért! Újabb fordulat történt a realityben! A Farm VIP mai adásában két új játékos csatlakozott a társasághoz, az egyikük azonban teljes mértékben megdöbentette a többieket. #origo #angerzsolt #farmvip #feszültség ♬ eredeti hang – Origo - Origo

Az azonban még kérdés, hogy a most formálódó körök meddig maradnak békések, és mikor fordulnak egymás ellen. A keddi adásban mindenesetre újabb feszültségek várhatók, ráadásul a piros csapat számára ismét komoly téttel bír majd a nap. Újra Farmgyűlést tartanak ugyanis a pirosak, ami azt jelenti, hogy valakinek ezúttal is véget ér a Farm VIP. Hogy kit küldenek párbajra, és ki lesz az, akinek búcsúznia kell a műsortól, az a keddi adásból kiderül!