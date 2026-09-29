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Komposztba az őszi falevelekkel? Ezt mindenképpen tudnod kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors őszi falevelek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 14:00
komposztfalevelek
Eláruljuk azt is, mit ne tegyél bele. Mutatjuk a komposztálás fortélyait!
Bors
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Az őszi falevelek gyakran a komposztban végzik, de jó ha tudod, hogy van olyan falevél, ami talán nem ott van a legjobb helyen. Mutatjuk, mit érdemes szem előtt tartani!

Komposzt: te tudod, melyik falevél a legjobb?
Komposzt: te tudod, melyik falevél a legjobb?
Fotó: Pexels

A falevelek egy része ma már természetes talajtakaróként is megmaradhat a kertekben, de ha túl vastag a levélréteg, akkor nincs ideje a teljes bomlásra, így az egészséges falevelek többsége mehet a komposztra. Ha nagyobb mennyiségről van szó, érdemes fel is aprítani azokat.

Komposztálás: mely fa levelei alkalmasak?

Bár minden fa levelei alkalmasak lehetnek komposztálásra (a dióra még visszatérünk), a gyümölcsfák levelei a legjobbak: alma, körte, meggy, eper, cseresznye. Jól komposztálható továbbá a juhar, a hárs, a nyárfa, a mogyoró, a kőris, a fűzfa, az éger is. Arra kell nagyon ügyelni, hogy egészségesek-e a komposztba szánt levelek. Ha olyan növény hullajtotta el, amelyet gombás fertőzés, baktériumos betegség vagy komolyabb kártevőfertőzés pusztít, inkább ne tegyük őket a házi komposztba, mert lehet, hogy nem pusztul el minden kórokozó.

A Mindmegette arra hívja fel a figyelmet, hogy óvatosnak kell lenni a gyommagokat tartalmazó növényi maradványokkal is. A kerti komposztban előfordulhat, hogy a magok életben maradnak, később pedig ott jelennek meg, ahol a komposztált anyagot felhasználjuk. 

Mi a helyzet a diófalevéllel?

A dió levele jóval lassabban bomlik, mint a többi falevél, ennek ellenére komposztálható lenne, ám a szakemberek jó része mégsem ajánlja ezt. Azért van ez így, mert a diólevélben található juglon gátolhatja egyes növények fejlődését. Ugyanakkor néhány szakmai forrás szerint a juglon a megfelelően lezajló komposztálás során lebomlik. A megfelelő megoldás az lehet, ha a diólevelet inkább külön komposztáljuk, és adjunk neki jóval több időt a teljes bomlásra.

 

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