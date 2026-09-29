JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kizárólag a legműveltebb magyarok mennek át ezen a műveltségi teszten

Kizárólag a legműveltebb magyarok mennek át ezen a műveltségi teszten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors játék
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 18:30
általános műveltségműveltségi kvízek
Próbáld ki a tudásodat a kultúra világában, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a klasszikusok között! Tedd próbára az agyadat, és töltsd ki ezt a szórakoztató műveltségi kvíz kérdéssort!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Irodalmi, zenei és művészeti kérdések
  • 8 izgalmas feladvány 3 válaszlehetőséggel
  • Instant eredményértékelés a kérdéssor végén

Ez a műveltségi kvíz remek lehetőség arra, hogy felmérjük tudásunkat a kultúra legszélesebb palettáján. Az európai művészet, az irodalom és a klasszikus zene évszázadok óta formálja mindennapi gondolkodásunkat és értékrendünket.

Műveltségi kvíz: te vajon tudsz válaszolni a kérdésekre?
Általános műveltségi kvíz az irodalom, a zene és a művészet körében Készen állsz?

Mennyire vagy otthon a művészetekben: próbáld ki ezt a műveltségi kvízt!

A múlt nagy mesterei nemcsak festményeikkel vagy írásaikkal, hanem gyakran drámai életükkel is mély nyomot hagytak a történelemben. A színházak és operaházak színpadán feltáruló emberi sorsok a mai napig képesek megérinteni a közönséget. A líra és a szimfonikus muzsika világa pedig megmutatja, milyen határtalan az alkotói képzelet, amikor a művészek a legmélyebb érzéseiket öntik formába.

Ha szeretnéd próbára tenni a memóriádat, érdemes elmerülni a klasszikusok életpályájában. Töltsd ki a kérdéssort, és derítsd ki, hány pontot érsz el ebben a sokszínű kvíz feladatsorban! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik híres festő vágta le saját fülének egy részét egy vita után?

Nézd meg a videót, további kérdések várnak benne:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu