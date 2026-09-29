Húszcentis késsel rabolt ki egy kisboltot a maszkos férfi

A rablás nem sokkal zárás előtt történt a Tyne and Wear-i Shiney Row település Go Local Extra üzletében. A támadásról biztonsági kamera készített felvételt. A csuklyát, melegítőt, narancssárga kertészkesztyűt és maszkos férfi berontott a boltba, majd egy kenyértartót helyezett a bejárathoz. Ezzel azt akarta megakadályozni, hogy az elektromos ajtót bezárják mögötte.

„Minden pénzt a táskába!” – maszkos férfi rabolta ki a boltot Forrás: Daily Mail

Maszkos rabló támadt az eladóra közvetlenül zárás előtt

A férfi a kasszához rohant, késsel fenyegette meg az eladót, és követelte, hogy tegye az összes bankjegyet egy táskába. Az alkalmazott úgy tett, mintha nem tudná kinyitni a pénztárgépet, közben pedig abban reménykedett, hogy újabb vásárló érkezik.

Az eladó ezután megpróbálta működésbe hozni az ajtózárat, ám a bejárat a korábban odatett kenyértartó miatt nem tudott bezáródni. Több mint egy perc után végül átadott körülbelül 200 fontot (mintegy 91 ezer forintot), a rabló pedig elmenekült.

Az alkalmazott nem sérült meg, de a történtek megrázták. A rendőrség keresi a támadót, a környékbeliek pedig a felvételen hallható hang alapján több lehetséges nyomot is adtak a bolt tulajdonosának.