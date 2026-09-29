Titokzatos időkapszula került elő Nagyszeben – most vizsgálják a szakemberek

Időkapszulára bukkantak a nagyszebeni tanácstorony restaurálása közben. A műemlék szerkezetében megtalált tárgyakat a Brukenthal Múzeumba szállították, ahol ellenőrzött körülmények között vizsgálják és konzerválják őket – számolt be róla a Maszol.

Az időkapszula tartalmát a Brukenthal Múzeum szakemberei vizsgálják

Fotó: Brukenthal National Museum / Facebook

A múzeum tájékoztatása szerint a lelet érzékeny állapotban van, ezért egyelőre sem kiállítani, sem a laboratóriumon kívül bemutatni nem lehet. A szakemberek jelenleg fokozatosan azonosítják és dokumentálják a megtalált tárgyakat, miközben azok állapotának stabilizálásán is dolgoznak.

Egyelőre az időkapszula korát sem ismerik

A vizsgálatok jelenlegi szakaszában még nem lehet tudni, mikor és milyen körülmények között helyezték el az időkapszulát a toronyban. Pontos tartalmáról sem közöltek részleteket.

A kapszula eredetével és tartalmával kapcsolatos kérdésekre várhatóan a restaurálási és dokumentációs munkálatok befejezése után adhatnak választ a szakemberek.

A Brukenthal Múzeum szerint a tanácstorony szerkezete Nagyszeben történelmének több korszakából őriz emlékeket. A mostani felfedezés további információkkal szolgálhat arról, hogy kik, mikor és milyen céllal helyezték el a tárgyakat a későbbi generációk számára.

A nagyközönség egyelőre nem láthatja a leletet

A megtalált tárgyakat jelenleg a Brukenthal Múzeum papír-restauráló laboratóriumában őrzik. A múzeum elsődleges feladatnak a leletek megóvását és a bennük rejlő történelmi információk megőrzését tekinti.

Az időkapszula jelenleg nem látogatható, részletesebb tájékoztatást pedig csak a vizsgálatok előrehaladtával ígértek annak tartalmáról és eredetéről.