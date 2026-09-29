Négylábúval a fedélzeten: ezek a légitársaságok várják a legszívesebben a háziállatokat

A vakáció megtervezésekor sok gazdi számára alapvető szempont, hogy négylábú társuk se maradjon otthon. Amint átlépjük az országhatárt, a különböző oltási könyvek, karanténelőírások és belépési feltételek mellett a megfelelő légi szállító kiválasztása is kulcskérdéssé válik. Bár egyes fapados társaságok, mint a Ryanair vagy a Wizz Air egyáltalán nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét a járatokon, számos európai cég kifejezetten rugalmas feltételeket biztosít. A fedélzeti elhelyezéstől a poggyásztérben történő szállításig terjednek a lehetőségek, ráadásul több légitársaság még a saját repülőtéri váróiba is beengedi a ketrecben tartott kedvenceket, amelyek egyébként jogilag poggyásznak számítanak. Ha utazást tervezünk, érdemes előre tájékozódni a súlykorlátokról és a különféle díjszabásokról, hiszen a kisállat szállítása repülőn légitársaságonként jelentős eltéréseket mutathat.
A görög társaságnál a legfeljebb 8 kilós kutyák és macskák a kabinban utazhatnak kb. 14 000 és 26 000 forint közötti összegért. A nehezebb állatok a raktérben kaphatnak helyet kb. 20 000 és 72 000 forint között, és a cég a saját várótermeibe is beengedi őket a hordozójukban.
A francia és a holland cégnél 8 kg a kabinba bevihető állatok felső súlyhatára, aminek díja kb. 28 000 forinttól indul. A raktérben elhelyezett nehezebb kedvencekért akár kb. 200 000–300 000 forintot is elkérhetnek az útvonaltól függően.
Az osztrák légitársaság legfeljebb két kutyát vagy macskát enged a kabinba 8 kg-os összsúlyig, kb. 26 000 és 50 000 forint közötti áron. A rövid orrú fajták a légzési kockázatok miatt nem szállíthatók a raktérben, és vemhes állatok sem utazhatnak.
A belga vállalatnál legfeljebb két kistestű kutya vagy macska utazhat a fedélzeten 8 kg-os határig, kb. 32 000–46 000 forintért. A rágcsálókat, madarakat vagy halakat szállító utasoknak a rakteret kell igénybe venniük kb. 40 000 és 152 000 forint közötti költséggel.
A finn légitársaságnál a kutyákon és macskákon kívül sünök, teknősök és nyulak is utazhatnak a kabinban az EU-ból induló járatokon. A fedélzeti szállítás díja kb. 24 000 és 48 000 forint között alakul, a raktéri elhelyezés pedig kb. 56 000 forinttól indul.
A lengyel cégnél két, azonos fajtájú állat vihető be a kabinba 8 kg-ig, kb. 18 000 és 40 000 forint közötti áron. Különlegesség, hogy a LOT repülőtéri váróiban a kisállatok a gazdijuk felügyelete mellett akár szabadon is mozoghatnak.
A német légitársaságnál legfeljebb két kisállat szállítható, de az igényt legalább 72 órával az indulás előtt jelezni kell. A kabinbeli utazás díja kb. 20 000 és 44 000 forint között mozog, míg a raktéri szállításért kb. 32 000 és 152 000 forint közötti összeget számolnak fel.
A skandináv légitársaságnál 24 órával az indulás előtt kell leadni a kérelmet a maximum 8 kg-os kabinos szállításra, ami kb. 22 000 és 60 000 forint között alakul. A raktéri szállítás ára útvonaltól függően kb. 36 000 és 290 000 forint között változik.
A portugál cég járatain utasonként maximum két kisállat utazhat a kabinban 8 kg-os súlyhatárig. A szállítási díj kb. 16 000 forinttól indul, a főszezoni interkontinentális utaknál pedig a 99 000 forintot is elérheti.
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