Négylábúval a fedélzeten: ezek a légitársaságok várják a legszívesebben a háziállatokat

Az AirAdvisor elemzése összefoglalta a leginkább állatbarát európai légitársaságokat.

A legtöbb hagyományos cégnél 8 kg a kabinba bevihető kisállatok felső súlyhatára.

A fapadosok kizárják a háziállatokat, a hagyományosak viszont még a várókba is beengedik őket.

A vakáció megtervezésekor sok gazdi számára alapvető szempont, hogy négylábú társuk se maradjon otthon. Amint átlépjük az országhatárt, a különböző oltási könyvek, karanténelőírások és belépési feltételek mellett a megfelelő légi szállító kiválasztása is kulcskérdéssé válik. Bár egyes fapados társaságok, mint a Ryanair vagy a Wizz Air egyáltalán nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét a járatokon, számos európai cég kifejezetten rugalmas feltételeket biztosít. A fedélzeti elhelyezéstől a poggyásztérben történő szállításig terjednek a lehetőségek, ráadásul több légitársaság még a saját repülőtéri váróiba is beengedi a ketrecben tartott kedvenceket, amelyek egyébként jogilag poggyásznak számítanak. Ha utazást tervezünk, érdemes előre tájékozódni a súlykorlátokról és a különféle díjszabásokról, hiszen a kisállat szállítása repülőn légitársaságonként jelentős eltéréseket mutathat.

Kisállat szállítása repülőn? Ezek a leginkább állatbarát légitársaságok Európában

Fotó: Regina Erofeeva

Melyek a leginkább állatbarát légitársaságok, és hogyan működik a kisállat szállítása repülőn?

Aegean Airlines

A görög társaságnál a legfeljebb 8 kilós kutyák és macskák a kabinban utazhatnak kb. 14 000 és 26 000 forint közötti összegért. A nehezebb állatok a raktérben kaphatnak helyet kb. 20 000 és 72 000 forint között, és a cég a saját várótermeibe is beengedi őket a hordozójukban.

Air France és KLM

A francia és a holland cégnél 8 kg a kabinba bevihető állatok felső súlyhatára, aminek díja kb. 28 000 forinttól indul. A raktérben elhelyezett nehezebb kedvencekért akár kb. 200 000–300 000 forintot is elkérhetnek az útvonaltól függően.

Austrian Airlines

Az osztrák légitársaság legfeljebb két kutyát vagy macskát enged a kabinba 8 kg-os összsúlyig, kb. 26 000 és 50 000 forint közötti áron. A rövid orrú fajták a légzési kockázatok miatt nem szállíthatók a raktérben, és vemhes állatok sem utazhatnak.