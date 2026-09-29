JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Négylábúval a fedélzeten: ezek a légitársaságok várják a legszívesebben a háziállatokat

Négylábúval a fedélzeten: ezek a légitársaságok várják a legszívesebben a háziállatokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 13:30
fedélzetszállításkisállat
Egyre több utazó szeretné kedvenc háziállatát is magával vinni a nyaralásra, ám a légitársaságok eltérő szabályzata és árazása komoly kihívás elé állíthat minket. Az AirAdvisor legfrissebb elemzése most megmutatja, mely európai vállalatoknál a legegyszerűbb és legkedvezőbb a kisállat szállítása repülőn.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az AirAdvisor elemzése összefoglalta a leginkább állatbarát európai légitársaságokat.
  • A legtöbb hagyományos cégnél 8 kg a kabinba bevihető kisállatok felső súlyhatára.
  • A fapadosok kizárják a háziállatokat, a hagyományosak viszont még a várókba is beengedik őket.

A vakáció megtervezésekor sok gazdi számára alapvető szempont, hogy négylábú társuk se maradjon otthon. Amint átlépjük az országhatárt, a különböző oltási könyvek, karanténelőírások és belépési feltételek mellett a megfelelő légi szállító kiválasztása is kulcskérdéssé válik. Bár egyes fapados társaságok, mint a Ryanair vagy a Wizz Air egyáltalán nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét a járatokon, számos európai cég kifejezetten rugalmas feltételeket biztosít. A fedélzeti elhelyezéstől a poggyásztérben történő szállításig terjednek a lehetőségek, ráadásul több légitársaság még a saját repülőtéri váróiba is beengedi a ketrecben tartott kedvenceket, amelyek egyébként jogilag poggyásznak számítanak. Ha utazást tervezünk, érdemes előre tájékozódni a súlykorlátokról és a különféle díjszabásokról, hiszen a kisállat szállítása repülőn légitársaságonként jelentős eltéréseket mutathat.

Kisállat szállítása repülőn: macska szállítóládában.
Kisállat szállítása repülőn? Ezek a leginkább állatbarát légitársaságok Európában
Fotó: Regina Erofeeva

Melyek a leginkább állatbarát légitársaságok, és hogyan működik a kisállat szállítása repülőn?

Aegean Airlines

A görög társaságnál a legfeljebb 8 kilós kutyák és macskák a kabinban utazhatnak kb. 14 000 és 26 000 forint közötti összegért. A nehezebb állatok a raktérben kaphatnak helyet kb. 20 000 és 72 000 forint között, és a cég a saját várótermeibe is beengedi őket a hordozójukban.

Air France és KLM

A francia és a holland cégnél 8 kg a kabinba bevihető állatok felső súlyhatára, aminek díja kb. 28 000 forinttól indul. A raktérben elhelyezett nehezebb kedvencekért akár kb. 200 000–300 000 forintot is elkérhetnek az útvonaltól függően.

Austrian Airlines

Az osztrák légitársaság legfeljebb két kutyát vagy macskát enged a kabinba 8 kg-os összsúlyig, kb. 26 000 és 50 000 forint közötti áron. A rövid orrú fajták a légzési kockázatok miatt nem szállíthatók a raktérben, és vemhes állatok sem utazhatnak.

Brussels Airlines

A belga vállalatnál legfeljebb két kistestű kutya vagy macska utazhat a fedélzeten 8 kg-os határig, kb. 32 000–46 000 forintért. A rágcsálókat, madarakat vagy halakat szállító utasoknak a rakteret kell igénybe venniük kb. 40 000 és 152 000 forint közötti költséggel.

Finnair

A finn légitársaságnál a kutyákon és macskákon kívül sünök, teknősök és nyulak is utazhatnak a kabinban az EU-ból induló járatokon. A fedélzeti szállítás díja kb. 24 000 és 48 000 forint között alakul, a raktéri elhelyezés pedig kb. 56 000 forinttól indul.

Kistestű fekete kutya egy repülőgép fedélzetén a gazdája kezében.
A legtöbb légitársaságnál 8 kiló a maximális súly, amellyel kedvenced a fedélzeten utazhat
Fotó: Tsuguliev /  Shutterstock 

LOT Polish Airlines

A lengyel cégnél két, azonos fajtájú állat vihető be a kabinba 8 kg-ig, kb. 18 000 és 40 000 forint közötti áron. Különlegesség, hogy a LOT repülőtéri váróiban a kisállatok a gazdijuk felügyelete mellett akár szabadon is mozoghatnak.

Lufthansa

A német légitársaságnál legfeljebb két kisállat szállítható, de az igényt legalább 72 órával az indulás előtt jelezni kell. A kabinbeli utazás díja kb. 20 000 és 44 000 forint között mozog, míg a raktéri szállításért kb. 32 000 és 152 000 forint közötti összeget számolnak fel.

SAS Scandinavian Airlines

A skandináv légitársaságnál 24 órával az indulás előtt kell leadni a kérelmet a maximum 8 kg-os kabinos szállításra, ami kb. 22 000 és 60 000 forint között alakul. A raktéri szállítás ára útvonaltól függően kb. 36 000 és 290 000 forint között változik.

TAP Air Portugal

A portugál cég járatain utasonként maximum két kisállat utazhat a kabinban 8 kg-os súlyhatárig. A szállítási díj kb. 16 000 forinttól indul, a főszezoni interkontinentális utaknál pedig a 99 000 forintot is elérheti.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu