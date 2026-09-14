Farm VIP: Sírásba fulladt a hétfői adás – Varga Noelnél, Lorenzónál és Kriston Péternél is eltörött a mécses

Könnyekből, indulatokból és nagy érzelmi pillanatokból sem volt hiány a Farm VIP hétfői adásában. Több játékosnál is eltörött a mécses, ám míg volt, aki örömében vagy meghatottságában sírta el magát, másnál a düh, a csalódottság vagy éppen a megbántottság hozta elő a könnyeket.

Szabó Franciska teljesen kiborult a Farm VIP hétfői adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői egymásnak estek

Az első könnyeket a termelési ciklus eredményhirdetése okozta. Eleinte úgy tűnt, hogy a termelési feladat a piros csapat számára hozza meg a sikert, ám a győzelem körül hamar komoly vita alakult ki. A sárgák ugyanis azt gyanították, hogy ellenfeleik rövidebb ecseteket készítettek, ezért tudtak többet felmutatni. A csapat tagjai ezért fogták magukat, és elkezdték kiválogatni, majd lemérni a pirosak ecseteit. A piros csapat tagjai ekkor már úgy érezték, hogy nem is a győzelem a fontos, csak legyen végre vége a számukra egyre kellemetlenebb helyzetnek. A cérna Szabó Franciskánál szakadt el igazán: a játékos sírva fakadt, majd az ecseteket is elkezdte dobálni.

Akkor kész, tessék vigyétek, örültök b***meg?! Tudod, mennyi munka volt ebben?!

– fakadt ki Franciska.

A sárgák közül Kriston Péter küzdött a leginkább azért, hogy kiderüljön, történt-e csalás az ecsetek méretével kapcsolatban. A helyzetből fakadóan belőle is olyan indulatok törtek felszínre, amelyekre senki sem számított. Young G Béci döbbenten figyelte a történteket.

„Olyan indulatok voltak Kriston Petiben, amit nem gondoltam, hogy valaha felszínre fognak törni” – vallotta be Béci.

Végül Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda is újraszámolta az elkészült ecseteket, és igyekeztek igazságot tenni. Az ellenőrzés után megfordult az eredmény: a termelési feladatot végül a sárga csapat nyerte meg, így a pirosaknak kell Farmgyűlésre készülniük.