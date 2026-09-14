Farm VIP: Sírásba fulladt a hétfői adás – Varga Noelnél, Lorenzónál és Kriston Péternél is eltörött a mécses

Könnyekből, indulatokból és nagy érzelmi pillanatokból sem volt hiány a Farm VIP hétfői adásában. Több játékosnál is eltörött a mécses, ám míg volt, aki örömében vagy meghatottságában sírta el magát, másnál a düh, a csalódottság vagy éppen a megbántottság hozta elő a könnyeket.
Az első könnyeket a termelési ciklus eredményhirdetése okozta. Eleinte úgy tűnt, hogy a termelési feladat a piros csapat számára hozza meg a sikert, ám a győzelem körül hamar komoly vita alakult ki. A sárgák ugyanis azt gyanították, hogy ellenfeleik rövidebb ecseteket készítettek, ezért tudtak többet felmutatni. A csapat tagjai ezért fogták magukat, és elkezdték kiválogatni, majd lemérni a pirosak ecseteit. A piros csapat tagjai ekkor már úgy érezték, hogy nem is a győzelem a fontos, csak legyen végre vége a számukra egyre kellemetlenebb helyzetnek. A cérna Szabó Franciskánál szakadt el igazán: a játékos sírva fakadt, majd az ecseteket is elkezdte dobálni.
Akkor kész, tessék vigyétek, örültök b***meg?! Tudod, mennyi munka volt ebben?!
– fakadt ki Franciska.
A sárgák közül Kriston Péter küzdött a leginkább azért, hogy kiderüljön, történt-e csalás az ecsetek méretével kapcsolatban. A helyzetből fakadóan belőle is olyan indulatok törtek felszínre, amelyekre senki sem számított. Young G Béci döbbenten figyelte a történteket.
„Olyan indulatok voltak Kriston Petiben, amit nem gondoltam, hogy valaha felszínre fognak törni” – vallotta be Béci.
Végül Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda is újraszámolta az elkészült ecseteket, és igyekeztek igazságot tenni. Az ellenőrzés után megfordult az eredmény: a termelési feladatot végül a sárga csapat nyerte meg, így a pirosaknak kell Farmgyűlésre készülniük.
A sárgák tehát egy igazi érzelmi hullámvasúton mentek keresztül. A csapattagok elismerték Kriston Péter szerepét abban, hogy végül ők kerültek ki győztesen a vitatott helyzetből. A férfit annyira meghatotta társai elismerése, hogy könnyek között fogadta a dicséretet.
A vesztes csapatnál eközben többen is a padlóra kerültek. Szabó Franciska továbbra sem tudta feldolgozni, hogy elvesztették a játékot, Lorenzo pedig szintén könnyek között omlott össze. A játékos magát hibáztatta, amiért korábban ő javasolta, hogy kisebb méretű ecseteket készítsenek. Annyira bántotta a történtek miatt érzett felelősség, hogy még azt is felajánlotta volna, inkább ő essen ki, csak a többieknek ne kelljen emiatt távozniuk. A csapattársai azonban nem nehezteltek rá, és próbálták megnyugtatni.
De nemcsak a termelési feladat miatt kerültek elő a könnyek. Varga Noelnek egy egészen más sérelem miatt telt be a pohár: Anger Zsolt korábbi kijelentései nagyon rosszul estek neki, és úgy érezte, hogy a férfi ledegradálta őt. Noel ezt már nem tudta magában tartani, és sírva fakadt. Béci próbált lelket önteni belé.
Még sosem sírtam tévéműsorban. Tíz évente egyszer sírok
– vallotta be Noel.
A hétfői adás egyik legszebb pillanata azonban Sáfrány Emese és Horányi Juli történetéhez kapcsolódott. A két piros csapattag között már hosszú ideje komoly feszültség volt, amely az egész csapat hangulatára rányomta a bélyegét. Most azonban végre sikerült tisztázniuk a félreértéseket. A két nő kettesben beszélte át a történteket, és úgy tűnt, mindketten készek arra, hogy maguk mögött hagyják a korábbi sérelmeket. A beszélgetés végül megható pillanatba torkollott, mindkettőjük szemébe könny szökött.
„Szerintem az, ami most kettőnk között történt, az egy nagyon szép dolog. És azért szép, mert mind a ketten tudtunk tanulni egymás hibáiból” – csuklott el Emese hangja.
Így a Farm VIP hétfői adása valódi érzelmi hullámvasúttá vált. A játékosok egyik pillanatban még a győzelemért harcoltak, a másikban már egymás vállán sírtak: volt, akinél a düh tört felszínre, mást a csalódottság, megint mást egy korábbi sérelem, míg Kriston Péter és Emese, illetve Juli könnyei egészen másfajta érzelmekről árulkodtak.
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