Életmódot váltott Young G Béci: kiderült, eddig mennyit sikerült fogynia

Új fejezetet nyit az életében Young G Béci, aki úgy döntött, ezentúl sokkal nagyobb figyelmet fordít az egészségére és a fittségére. A Farm VIP sztárja belevágott az életmódváltásba, rendszeresen edz, személyi edző segítségével dolgozik a céljaiért, és arra is odafigyel, hogy olyan ételek kerüljenek a tányérjára, amelyek finomak, ugyanakkor tudatosabban összeállítottak.

Young G Béci egy hete határozta el magát (Fotó: TV2)

Young G Béci Farm VIP szereplése után életmódot vált

Béci nem titkolja a követői előtt, hogyan halad, sőt az átalakulását már az első naptól kezdve dokumentálja. Úgy tűnik, komolyan gondolja az elhatározását, és nem néhány hetes fellángolásként tekint a változtatásra. Minden étkezés előtt rostport is fogyaszt, az edzéseket pedig szakember segítségével végzi, hogy fokozatosan és tudatosan érje el a kitűzött célját.

A rapper számára most elsősorban az egészsége a legfontosabb, ám természetesen az sem mellékes, hogy a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozottabb étkezés a közérzetére és a megjelenésére is pozitív hatással lehet. Már az első hét után van mire büszkének lennie, hiszen bár egy hét még csak a kezdet, az eredmény számára minden bizonnyal újabb lendületet ad.

Young G Béci TikTok-oldalán számolt be arról, hogy az első hét végén már 1,6 kilogrammal mutatott kevesebbet a mérleg. A videóban azt is megmutatta, honnan indult, és egyértelművé tette, hogy innen folytatja tovább az utat.

Egy hete edzek. Egy hét alatt az edzővel 1,6 kilót sikerült fogynom, ez az ennivalóknak is köszönhető. Heti három alkalmat edzek

– mondta a videóban.