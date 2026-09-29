A Házasság első látásra Rolija így akarta szítani a tüzet a vacsorán: mindenki felháborodott rajta

A Házasság első látásra szereplői nem fogadták nagy örömmel, hogy Roli szerette volna mindenki szennyesét kiteregetni, mivel amit korábban mondtak a srácoknak, azt szerették volna maguknak megőrizni. Ján és Maya is kiakadtak azon, hogy két hétig nem is jelent meg a találkozókon Roli, amikor pedig végre előkerült, akkor egyből kelteni akarta a feszültséget. A végén mindenki megelégelte Roli kérdéseit és komoly vita alakult ki a vacsorán.

A Házasság első látásra Rolija Jociék házasságába is beleállt, aki próbálta nyugodtan kezelni a helyzetet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja mindenkinél kiverte a biztosítékot

Úgy érzem, ilyen feszült vacsorának még nem ültünk neki. Mindenki le van jőve az életről

– kezdte a vacsorás kibeszélőt Roli.

Már ennek a mondatnak sem volt jó fogadtatása, mivel sokak szerint csak azért volt ilyen jó hangulatban Lívi férje, mivel sokáig nem volt jelen ezeken a találkozókon. Azonban Roli csak ezek után dobta be a témát, amivel sikerült kihúzni az utolsó gyufát is a többieknél. „Megütötte egy olyan mondat a fülemet, hogy beszéltetek a nőkről a fiús estén. Olyan téma is volt, hogy melyik feleség jön be valakinek és ott síri csönd lett” – jegyezte meg, amivel végleg elvetette a sulykot.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Roli és Lívia házassága a végéhez közeledhet (Fotó: TV2)

Ján szerint Roli átlépett egy határt, amit nem kellett volna

Egyáltalán nem értem ezt a palit. Idejön és mindenkinél rákérdez, hogy mit miért mondott. Teljesen tárgytalan volt a részéről, hogy próbál egy felesleges feszültséget generálni a párok között

– mondta a kameráknak a felvidéki üzletember.

Roli ezek után azzal magyarázta a kérdéseket, hogy ő is vállalta a véleményét mindig, ám felesége ezzel nem értett egyet. Szerinte soha nem adott jogos magyarázatot az eltűnésekre és nem szabadna mindenki előtt mások házasságában kutakodnia. „Abszolút nem értem Roli kérdéseit. Nem vesz részt a programokon és ezért nem érzem, hogy joga lenne ehhez” – árulta el Laci, aki teljesen kikészült Roli viselkedésétől.

Mindenki párja elmeséli majd négyszemközt, ha szeretné. Mi a f*sznak kell állandóan a feszültséget szítani? Azért, mert lemaradtál három hétről és szeretnéd ezt bepótolni. Ha itt lettél volna és normálisan viszonyultál volna a párodhoz, akkor tudnád

– akadt ki Maya.