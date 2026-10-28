Házasság első látásra szakértője kimondta: „A szerelem az egyetlen szereplő, aki nem ír alá szerződést”

A Házasság első látásra szakértője nem létező személyekre építette regényét

Gaál Viktor az új fikciós regénye kapcsán osztotta meg gondolatait, hiszen annak történetvezetése éppen egy elképzelt „szerelemkereső” reality hátterét hívatott bemutatni. „A tények nulla százaléka igaz, az érzéseknek viszont száz százaléka” – utal könyvére a szerző, aki elmondta, a regény gerincét természetesen a Házasság első látásra forgatásai alatt megélt élményei adják, de maga a történet a képzelete szüleménye.

A fikció úgy működik, mint az álom: kitalált történet, valódi nyersanyagból.

„Amikor a regényben hajnali négykor keserű a kávé, az azért hiteles, mert én ittam azt a kávét több különböző műsorban, nem is egyszer. A fáradtság íze igazi, a lámpák fényei igaziak. De a történet, az emberek, a botrányok: kitaláltak”- magyarázta Gaál Viktor, aki olyan karaktereket kelt életre regényében, akik minden produkcióban szembejöttek vele a forgatások során. „A fáradt gyártásvezető, a mindent látó sminkes, a türelmetlen producer - ezek a televíziózás archetípusai. Konkrét modellje egyetlen szereplőmnek sincs. A könyv egyik különlegessége éppen az lehet, hogy miközben minden szereplő fiktív, sokan mégis ismerősnek érezhetik őket. Ha valaki mégis magára ismer, az nem azért van, mert róla írtam, hanem mert igazat írtam. Ez a kettő nem ugyanaz” – tette hozzá a Házasság első látásra pszichológusa.

A szerelem és az őrület között keskeny a határmezsgye? A Házasság első látásra szakértője erre a kérdésre is megpróbál választ adni (Kép: AI)

Gaál Viktor: „Nem az a szerelem, amitől nem tudsz aludni. Az a szerelem, ami mellett végre tudsz”

És, hogy miért alakul a szakemberek által megtervezett kapcsolatok nagy része szakítással, de pláne válással? Nos, a válasz drámaian egyszerű: „A szerelem az egyetlen szereplő, amelyik nem írja alá a szerződést. Helyzetbe lehet hozni két embert, a körülmények rendezhetők tökéletesre. De, hogy abban a helyzetben megtörténik-e valami, az nem dramaturgiai kérdés” - teszi hozzá Gaál, majd kitér arra a szerelemérzésre, amit mi laikusok attól hiszünk mélynek és égben köttetettnek, hogy fizikai jeleit érezzük. „Azt hisszük, az a szerelem, amitől remeg a gyomrunk, amitől nem tudunk aludni, amitől a telefont bámuljuk. Pedig az gyakran nem szerelem, hanem szorongás, csak jobb a marketingje. Nem az a szerelem, amitől nem tudsz aludni. Az a szerelem, ami mellett végre tudsz”- vitte be a „mélyütést” Gaál Viktor. Mi pedig ízelgessük ez a gondolatot, és vonjuk le belőlük a nekünk jutó konzekvenciát!

Íme a beszélgetés, ami többeknél kicsapta a biztosítékot: