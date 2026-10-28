"Fájdalomcsillapítókkal kezeltem a fogászati problémáimat - nem sokkal később már az életem volt a tét!"

A nyaralása alatt kezdte gyötrő fogfájás kínozni a 42 éves Danny Ellist idén áprilisban, ám eleinte úgy gondolta, néhány fájdalomcsillapító és egy fogorvosnál tett látogatás elegendő lesz ahhoz, hogy megszűnjön a panasza. Az egygyermekes édesapának a fogászaton antibiotikumot írtak fel, ami hatásosnak bizonyult, így amikor májusban a fájdalom visszatért és a röntgen sem mutatott ki semmit, újabb antibiotikum-kúrát kapott. A walesi Llanrwstből származó férfi kezdetben valóban jobban érezte magát, az állapota azonban ezt követően rohamosan romlani kezdett: elmondása szerint olyan érzése volt, mintha elkapta volna az influenzát, mialatt izomfájdalom is kínozta.
Amikor a férfi már ott tartott, hogy az egész napot átaludta a kanapén fekve, és vörös foltok jelentek meg a karjain, a lábain és teste más pontjain, a felesége, Ceri úgy döntött, időpontot foglal a háziorvoshoz, ám azt a választ kapta, hívjanak inkább mentőt, mivel fennállhat a szívroham veszélye.
Dannyt ekkor kórházba szállították, ahol az orvosok három órán át megfigyelték és vérvizsgálatokat végeztek rajta, majd MRI-, CT- és röntgenvizsgálatra vitték. Amikor szóba kerültek a fogászati problémái, az orvosok echokardiográfiát, azaz szívultrahangot is elrendeltek, amely egy lyukat mutatott ki a férfi mitrális billentyűjén, a négy szívbillentyű egyikén. Ekkor az orvosok szívbelhártya-gyulladást állapítottak meg, valamint azt is felfedezték, hogy Danny szepszisben, vagyis vérmérgezésben szenved.
A szívbelhártya-gyulladás a szív belső nyálkahártyájának gyulladása , amelyet általában fertőzés okoz. Többnyire akkor fordul elő, amikor baktériumok vagy gombák kerülnek a véráramba a szájon vagy a bőrön keresztül, majd a szívbe jutnak. Ez az állapot ritka, ugyanakkor életveszélyes lehet, ezért sürgős kezelést igényel. A tünetek közé tartozik a magas láz, a hidegrázás, a fejfájás, a nagy fáradtságérzés, az izomfájdalom, a légszomj és az éjszakai izzadás.
Mivel az édesapa állapota nem tette lehetővé, hogy azonnal átszállítsák egy liverpooli szívspecialistához, így éjjel-nappali antibiotikumos infúziót kapott.
Voltak olyan pillanatok, amikor erős reszketés fogott el, mintha fáznék, miközben tűzforró voltam. A testem el akart engedni, de küzdöttem ellene
- emlékezett vissza az édesapa, aki csak később tudta meg, mennyire közel járt a halálhoz.
Miután Danny állapota kellőképp stabilizálódott, átvitték a liverpooli Broadgreen Kórházba, ahol egy újabb fertőzés miatt folyadékkal telt meg a tüdeje. A sebészek július 6-án kíséreltek meg egy műtétet, melynek során a szívbillentyűjét akarták helyreállítani, de le kellett állítaniuk a beavatkozást, mivel a férfi vére nem alvadt meg, így a beavatkozás túl nagy kockázattal járt volna. Két nappal később viszont már sikerrel jártak, az újabb csapást viszont az jelentette, hogy Danny szélütést szenvedett el. Ennek következtében alig bírt járni, nehezen tudta használni a bal oldalát, és attól tartott, hogy sérült a memóriája.
A férfi végül habilitáción esett át Bangorban, mielőtt augusztus 19-én kiengedték. Danny jelenleg is odahaza lábadozik, a szélütés következményei azonban továbbra sem múltak el, így például az olyan hétköznapi tevékenységek is problémát jelent számára, mint a kislánya felemelése. Mindezek dacára a férfi hálás az orvosoknak, akiknek sikerült megmenteniük az életét, a története pedig egyenesen intő példává vált.
A fogorvosom azt mondta, hogy most példaként használja a történetemet a pácienseinek, hogy komolyan vegyék a fertőzéseket
- mondta el Danny, a The Sun beszámolója szerint.
Alig hónapokat jósoltak az orvosok egy édesapának, miután kiderült, hogy a veséjén lévő tumor már a tüdejében is áttéteket képzett. A férfiról szinte teljesen lemondtak az orvosai, végül a felesége talált rá arra az alternatív kezelésre, amivel végül legyőzték a daganatos betegséget. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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