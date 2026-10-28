"Fájdalomcsillapítókkal kezeltem a fogászati problémáimat - nem sokkal később már az életem volt a tét!"

A nyaralása alatt kezdte gyötrő fogfájás kínozni a 42 éves Danny Ellist idén áprilisban, ám eleinte úgy gondolta, néhány fájdalomcsillapító és egy fogorvosnál tett látogatás elegendő lesz ahhoz, hogy megszűnjön a panasza. Az egygyermekes édesapának a fogászaton antibiotikumot írtak fel, ami hatásosnak bizonyult, így amikor májusban a fájdalom visszatért és a röntgen sem mutatott ki semmit, újabb antibiotikum-kúrát kapott. A walesi Llanrwstből származó férfi kezdetben valóban jobban érezte magát, az állapota azonban ezt követően rohamosan romlani kezdett: elmondása szerint olyan érzése volt, mintha elkapta volna az influenzát, mialatt izomfájdalom is kínozta.

Kis híján belehalt a fogfájás ignorálásába a családapa / Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Kis híján belehalt a fogfájás ignorálásába a családapa

Amikor a férfi már ott tartott, hogy az egész napot átaludta a kanapén fekve, és vörös foltok jelentek meg a karjain, a lábain és teste más pontjain, a felesége, Ceri úgy döntött, időpontot foglal a háziorvoshoz, ám azt a választ kapta, hívjanak inkább mentőt, mivel fennállhat a szívroham veszélye.

Dannyt ekkor kórházba szállították, ahol az orvosok három órán át megfigyelték és vérvizsgálatokat végeztek rajta, majd MRI-, CT- és röntgenvizsgálatra vitték. Amikor szóba kerültek a fogászati ​​problémái, az orvosok echokardiográfiát, azaz szívultrahangot is elrendeltek, amely egy lyukat mutatott ki a férfi mitrális billentyűjén, a négy szívbillentyű egyikén. Ekkor az orvosok szívbelhártya-gyulladást állapítottak meg, valamint azt is felfedezték, hogy Danny szepszisben, vagyis vérmérgezésben szenved.

A szívbelhártya-gyulladás a szív belső nyálkahártyájának gyulladása , amelyet általában fertőzés okoz. Többnyire akkor fordul elő, amikor baktériumok vagy gombák kerülnek a véráramba a szájon vagy a bőrön keresztül, majd a szívbe jutnak. Ez az állapot ritka, ugyanakkor életveszélyes lehet, ezért sürgős kezelést igényel. A tünetek közé tartozik a magas láz, a hidegrázás, a fejfájás, a nagy fáradtságérzés, az izomfájdalom, a légszomj és az éjszakai izzadás.

Mivel az édesapa állapota nem tette lehetővé, hogy azonnal átszállítsák egy liverpooli szívspecialistához, így éjjel-nappali antibiotikumos infúziót kapott.

Voltak olyan pillanatok, amikor erős reszketés fogott el, mintha fáznék, miközben tűzforró voltam. A testem el akart engedni, de küzdöttem ellene

- emlékezett vissza az édesapa, aki csak később tudta meg, mennyire közel járt a halálhoz.