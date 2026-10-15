JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Házasság első látásra: Renátó és Lívi miatt állt a bál a vacsorán!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors balhé
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 06:00
Házasság első látásraTV2
Már előre érezni lehetett a feszültséget, amikor Renátó és Lívi kézen fogva jelent meg a vacsorán. A Házasság első látásra Tücsije nem is bírta sokáig, hogy felszólaljon a témában.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
A szerző cikkei

A vacsora elejétől kezdve ment a folyamatos szurkálódás Tücsitől, amit egy ideig még jól kezelt Renátó, azonban ő sem a határtalan türelméről híres. A kis megjegyzések és az elég rosszul elrejtett poénok egy idő után kiverték a biztosítékot a korábbi Való Világ szereplőnél és erősen visszaszólt Laci feleségének. A Házasság első látásra utolsó vacsorája nem úgy alakult, ahogy azt sokan elképzelték, mivel a végén Renátó és Lívi inkább kisétáltak és kettesben folytatták a beszélgetést.

A Házasság első látásra 2026-os évada nem várt fordulatokkal van tele.
A Házasság első látásra 2026-os évadában Renátó és Lívi kapcsolata mindenkit felháborít (Fotó: TV2)

Renátó és Lívi között egy csók is elcsattant

Bár a négy fal között már megtörtént az első csók, de most a vacsorán Laci pohár kocogtatása után, mindenki előtt is lekapták egymást a Házasság első látásra szerelmesei. Ezek után csak tovább fokozódtak az indulatok és Laci megpróbálta nyugtatni feleségét és barátját, hogy ne rontsák el az utolsó vacsorát ezzel a vitával.

Szó szerint éreztem, ahogy mellettem Tücsiben ment fel a pumpa és egy meleg aura áradt rám. Tudtam, hogy egy percen belül akkora vulkánkitörés lesz itt, hogy csak na. Már felkészültem, felvettem a páncélt és a bukósisakot és hát szépen lehozták

– jegyezte meg a kameráknak Laci.

Lívi sem maradhatott ki a jóból és egy viccnek nevezte az egész vitát, ami kialakult.Hát te vagy a legnagyobb vicc az egészben– vágott vissza erre a megjegyzésre Tücsi.

Tücsi és Lívi nem ápolnak túl jó kapcsolatot.
A Házasság első látásra Tücsije nem szerette volna, hogy kijöjjön belőle az állat (Fotó: TV2)

Ezek után sem lett jobb a hangulat a Házasság első látásra utolsó vacsoráján

Merci először szólalt fel a témával kapcsolatban, amikor elárulta, hogy Renátó tiszteletlen volt vele szemben, amiért még a házasságuk alatt összejárogatott Lívivel.

Azért nagyon komoly szavakról beszélget itt pár ember. Nekem ne beszéljen tiszteletről az az ember, akivel ha leülök egy asztalhoz, akkor nem képes belenézni a szemembe. Mellettem szurkáltak le embereket a tiszteletlenségért, szóval erről ne beszéljünk már. Most is tisztelettel beszéltem veled

– jelentette ki VV Renátó.

Lívi ezek után már teljesen összetört a kamerák előtt, majd azt állította, hogy Renátóval a boldogságot választották és nem az erkölcsi normát. Renátó pedig úgy döntött, látván, hogy Lívi a könnyeivel küzd, hogy inkább kivonulnak a teremből. Bocsánatot kérek, mert nem szerettem volna, hogy ez így alakuljon. Le van s*arva az egész – mondta, majd kiviharzott a szobából.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu