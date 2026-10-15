Házasság első látásra: Renátó és Lívi miatt állt a bál a vacsorán!

A vacsora elejétől kezdve ment a folyamatos szurkálódás Tücsitől, amit egy ideig még jól kezelt Renátó, azonban ő sem a határtalan türelméről híres. A kis megjegyzések és az elég rosszul elrejtett poénok egy idő után kiverték a biztosítékot a korábbi Való Világ szereplőnél és erősen visszaszólt Laci feleségének. A Házasság első látásra utolsó vacsorája nem úgy alakult, ahogy azt sokan elképzelték, mivel a végén Renátó és Lívi inkább kisétáltak és kettesben folytatták a beszélgetést.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Renátó és Lívi kapcsolata mindenkit felháborít (Fotó: TV2)

Renátó és Lívi között egy csók is elcsattant

Bár a négy fal között már megtörtént az első csók, de most a vacsorán Laci pohár kocogtatása után, mindenki előtt is lekapták egymást a Házasság első látásra szerelmesei. Ezek után csak tovább fokozódtak az indulatok és Laci megpróbálta nyugtatni feleségét és barátját, hogy ne rontsák el az utolsó vacsorát ezzel a vitával.

Szó szerint éreztem, ahogy mellettem Tücsiben ment fel a pumpa és egy meleg aura áradt rám. Tudtam, hogy egy percen belül akkora vulkánkitörés lesz itt, hogy csak na. Már felkészültem, felvettem a páncélt és a bukósisakot és hát szépen lehozták

– jegyezte meg a kameráknak Laci.

Lívi sem maradhatott ki a jóból és egy viccnek nevezte az egész vitát, ami kialakult. „Hát te vagy a legnagyobb vicc az egészben” – vágott vissza erre a megjegyzésre Tücsi.

A Házasság első látásra Tücsije nem szerette volna, hogy kijöjjön belőle az állat (Fotó: TV2)

Ezek után sem lett jobb a hangulat a Házasság első látásra utolsó vacsoráján

Merci először szólalt fel a témával kapcsolatban, amikor elárulta, hogy Renátó tiszteletlen volt vele szemben, amiért még a házasságuk alatt összejárogatott Lívivel.

Azért nagyon komoly szavakról beszélget itt pár ember. Nekem ne beszéljen tiszteletről az az ember, akivel ha leülök egy asztalhoz, akkor nem képes belenézni a szemembe. Mellettem szurkáltak le embereket a tiszteletlenségért, szóval erről ne beszéljünk már. Most is tisztelettel beszéltem veled

– jelentette ki VV Renátó.

Lívi ezek után már teljesen összetört a kamerák előtt, majd azt állította, hogy Renátóval a boldogságot választották és nem az erkölcsi normát. Renátó pedig úgy döntött, látván, hogy Lívi a könnyeivel küzd, hogy inkább kivonulnak a teremből. „Bocsánatot kérek, mert nem szerettem volna, hogy ez így alakuljon. Le van s*arva az egész” – mondta, majd kiviharzott a szobából.