Meseszép szőke hajú lányt szeret a magyar labdarúgó-válogatott sztárja - fotók

Megmutatta az életüket a török Konyaspor magyar válogatott labdarúgójának, Tóth Rajmundnak a szerelme. A meseszép, szőke hajú lány, Panna ott volt a budapesti Puskás Arénéban is, amikor párja Nemzetek Ligája-mérkőzést játszott – többek közt erről, és a 22 éves labdarúgóval közös élményeiről osztott meg képeket.
Tóth Rajmund azután került be a magyar labdarúgó-válogatottba, hogy kulcsszerepet játszott az ETO FC magyar bajnoki címének megszerzésében. A 22 éves labdarúgó ráadásul rögtön góllal mutatkozott be a nemzeti együttesben – a Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésen csereként pályára lépve állította be a 3-1-es végeredményt.
A középpályás ezt követően légiósnak állt, és a Konyaspor játékosa lett. A válogatott meghívó pedig Törökországba is megérkezett a Nemzetek Ligája-mérkőzésen előtt. Tóth a két Ukrajna elleni találkozón, és a georgiaiak ellen is csereként állt be – Észak-Írországban egy kisebb sérülés miatt nem kapott szerepet.
A Puskás Arénában ráadásul ott volt a párja, Panna is – derült ki egy Instagram-bejegyzésből. Tóth Rajmund szerelme ugyanis egy egész fotósorozatot megosztott a közösségi oldalán az elmúlt hetek történéseiből, a képek egy része pedig a stadionban készült. A kamera többek közt azt is megörökítette, ahogy a 22 éves labdarúgó egy hatalmas csókot nyomott a szőke hajú lány arcára a lefújás után.
Az életünk
– írta a fotók mellé Panna, aki a bejegyzésben számos helyszínről osztott meg közös emlékeket szerelmével, Tóth Rajmunddal.
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