„Nem én léptem félre állandóan” – Norbit mégis utolérte a karma, ami majdnem a házasságába került

A karma a tévhitekkel ellentétben egyáltalán nem valamiféle égi igazságszolgáltatás, hanem a tetteink és döntéseink törvényszerű következménye. Mi van akkor, ha valaki a saját erkölcsi meggyőződésével szembefordulva egy másik ember hazugságainak cinkosává válik? Norbi története arra világít rá, hogy olykor a legsúlyosabb büntetést a saját lelkiismeretünk szabja ki ránk – talán a bűntudat maga a „rossz karma”?

Talán a bűntudat maga a „rossz karma”? Fotó: Shutterstock

Hűtlenség és a karma – egy barátság, amelyben természetessé vált a hazugság

Norbi és Gábor még a középiskolában ismerkedtek meg, és ott kötöttek életre szóló barátságot. Együtt buliztak, nyaraltak, később egymás tanúi voltak az esküvőjükön. Az idő vasfoga azonban Gábor házasságát sem kímélte: egyszer a férfi megkérte Norbit, hogy fedezze egy röpke esti kalandját, ő pedig minden különösebb gondolkodás nélkül igent mondott.

Azt hittem, csak egyszeri botlás. Tudtam, hogy kicsit ellaposodtak otthon a dolgaik. Gábor megígérte, hogy soha többé nem kér ilyenre – én pedig nem akartam tönkretenni a házasságát egyetlen bohém éjszaka miatt.

Csakhogy Gábor annyira beleragadt az élvezetekbe, hogy egyszeri alkalomból rendszeres félrelépések lettek. Gábor már menetrendszerűen Norbi nevét említette alibiként, közös horgászatra és sportra, összejövetelekre hivatkozva, Norbi pedig asszisztált. Ha kellett, telefonon vagy üzenetben megerősítette a kitalált történeteket, sőt még közös fényképeket is készített a barátjával, hogy hitelesebbnek tűnjenek a hazugságok.

A rossz karma először a lelkiismerete nyelvén szólalt meg

Gábor felesége, Andrea idővel gyanakodni kezdett: többször kereste Norbit telefonon, aki minden alkalommal megerősítette a férje verzióját.

A legfájdalmasabb az volt, amikor egyszer Andi összeomlott, és sírva kérdezte, hogy szerintem Gábornak van-e valakije. A szemébe hazudtam és próbáltam megnyugtatni, pedig pontosan tudtam az igazságot.

Közben Gábor egyre gátlástalanabbul kezdett viselkedni. Már nem csupán alkalmi kalandokba ment bele, hanem párhuzamos kapcsolatot is fenntartott – ráadásul inkorrekt módon a közös családi pénzből költött a szeretőjére. Amikor Norbinak már túl sok lett ez az egész, kitört belőle a véleménye. Gábor csak nevetett rajta.