Zaklatók csaptak le egy családra: tizenkét halottaskocsit küldtek házukhoz

A Cháron temetkezési szolgálat munkatársai nemrég egy idős férfi állítólagos haláláról kaptak értesítést. A telefonáló azt állította, hogy a holttestet a Nagykürtösi járásban található Kőkesziből Selmecbányára kell szállítani.
A helyszínen azonban kiderült, hogy a házban senki sem halt meg, ráadásul az állítólagos elhunyt nem is lakott ott.
Kiderült, hogy ez a család már hosszú ideje szó szerint a földi poklot éli át. Egy sorozatos zaklató és gátlástalan manipulátor módszeres terror célpontjává tette a család otthonát
- írta a temetkezési szolgáltató a bejegyzésében.
A szolgáltató szerint nem ez volt az első ilyen eset: különböző szlovákiai temetkezési vállalkozások összesen már 12 alkalommal vonultak ki a címre. Egyiküket állítólag arra is utasították, hogy koporsót vigyen magával.
A család címével hamis állathirdetéseket is feladhattak. Többen kölyökkutya, kismacska vagy haszonállat megvásárlása miatt keresték fel a házat, ahol szembesültek azzal, hogy valójában semmit sem kínálnak eladásra.
A temetkezési szolgálat feljelentést tett, a felesleges kiszállásból eredő kárát pedig 300 euróra becsülte. A besztercebányai rendőrség négy bejelentésről tud, az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.