Zaklatók csaptak le egy családra: tizenkét halottaskocsit küldtek házukhoz

A Cháron temetkezési szolgálat munkatársai nemrég egy idős férfi állítólagos haláláról kaptak értesítést. A telefonáló azt állította, hogy a holttestet a Nagykürtösi járásban található Kőkesziből Selmecbányára kell szállítani.

Tizenkétszer küldtek temetkezési szolgálatot ugyanahhoz az ártatlan családhoz. Fotó: AFP - Illusztráció

Egy nem létező holttest miatt riasztották a temetkezési szolgálatot

A helyszínen azonban kiderült, hogy a házban senki sem halt meg, ráadásul az állítólagos elhunyt nem is lakott ott.

Kiderült, hogy ez a család már hosszú ideje szó szerint a földi poklot éli át. Egy sorozatos zaklató és gátlástalan manipulátor módszeres terror célpontjává tette a család otthonát

- írta a temetkezési szolgáltató a bejegyzésében.

A szolgáltató szerint nem ez volt az első ilyen eset: különböző szlovákiai temetkezési vállalkozások összesen már 12 alkalommal vonultak ki a címre. Egyiküket állítólag arra is utasították, hogy koporsót vigyen magával.

A család címével hamis állathirdetéseket is feladhattak. Többen kölyökkutya, kismacska vagy haszonállat megvásárlása miatt keresték fel a házat, ahol szembesültek azzal, hogy valójában semmit sem kínálnak eladásra.

A temetkezési szolgálat feljelentést tett, a felesleges kiszállásból eredő kárát pedig 300 euróra becsülte. A besztercebányai rendőrség négy bejelentésről tud, az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.