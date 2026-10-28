Gryllus Dorka klimax-akciója – sztárok, akiknek nem tabu a menopauza: "Úgy fogtam fel, hogy vége az életemnek"

Népharag zúdult a változókorban lévő színésznőért, miután elárulta, hogy csak eljátszotta az RTL Reggeli adásában, hogy rosszul van a menopauza okozta tünetektől. Egy ország aggódott Gryllus Dorka egészsége miatt, aki csak egy nap múlva leplezte le, hogy az egész szimplán egy kampány része volt, hogy felhívja a figyelmet a klimaxra. Dorka az ominózus adásban zavartan viselkedett, remegett a keze, a hangja, és többször megakasztotta a beszélgetést, hogy visszakérdezzen.

Gryllus Dorka akciója nagy port kavart

(Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/ Markovics Gábor)

Gryllus Dorka után Judy is megszólalt a változókorról

A videó futótűzként terjedt az interneten, a nézők aggódni kezdtek az egészségi állapota miatt. Gryllus Dorka klimax akciója után elárasztották támogató üzenetekkel, majd másnap kiderült, hogy szó sem volt rosszullétről. Rengeteg támadás érte mind a színésznőt, mind a csatornát, a közösségi oldalakon forrtak az indulatok. Ha a módszerben nem is, abban talán mindenki egyetértett, hogy a változókorról beszélni kell, hiszen még mindig tabutéma, pedig rengeteg nőt érint.

„Nálam két éve jelentkeztek az első tünetek, elkezdtem hízni a hasamra, hol rázott a hideg, hol melegem volt” – kezdte a hot! magazinnak Judy, aki nyáron a hőségben lett rosszul a színpadon.

Most vagyok a csúcsán a klimaxnak, ezek a tünetek maradtak, de van még kőkemény hangulatingadozás, gyakran pedig egyszerűen lever a víz a legváratlanabb pillanatban. Sokszor a páromat kérdezem, hogy „Figyelj, tényleg nagyon meleg van a lakásban, vagy csak én érzem?” Ráadásul pityergős lettem, mindenen képes vagyok elsírni magam. Ehhez jött, hogy elkezdtem még jobban félteni a gyermekemet, Maját. Arra is rájöttem, hogy amikor édesanyámmal az a rengeteg heves vitám volt, akkor nála valójában a menopauza legerősebb időszaka volt. Ahogy ez lecsengett, meg is szűntek a veszekedéseink. Egyébként amikor elkezdődött nálam, én úgy fogtam fel, hogy vége az életemnek. Persze később rájöttem, hogy ez nem így van, de tény, hogy alkalmazkodni kell ehhez az új életszakaszhoz. Nem szégyen, ez a női lét része.

Judy két éve érzi magán a klimax tüneteit

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

„Beleöregedtem a szerepbe”

Hogy mennyire fontos beszélni a változókorról, azt az is bizonyítja, hogy színdarab is készült róla. Itthon a Játékszín tűzte műsorra a Menopauza című musicalt, négy éve fit elképesztő sikerrel, és még mindig nehéz jegyet kapni rá. Olyan színésznők alakítják a négy főszereplőt, akik már mind tudják, hogy miről beszélnek a darabban. Igaz, az elvtelen kompromisszumokra képtelen Náray Erika még úgy kezdte el a próbákat, hogy fogalma sem volt arról, hogy mi játszódik le a kolléganőiben.