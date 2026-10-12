Megdöbbentő kijelentést tett a Házasság első látásra sztárja a gyermekvállalásról

Mielőtt jelentkezett a kísérletbe, Maya öt évig szingli volt. Voltak ugyan próbálkozások, ismerkedések, de ezekből nem alakult ki komoly kapcsolata a Házasság első látásra sztárjának. Ez nem véletlenül alakult így: az üzletasszony pontosan tudja, hogy mit akar, és nem szeretne lejjebb adni az igényeiből.

A Házasság első látásra 2026 műsorban Maya párja Dormos László lett (Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/ TV2)

Házasság első látásra Maya nem akar gyereket

A műsorban a férjével, Lacival nagyon jól indult minden, felfelé ívelő volt a házasságunk, aztán történt valami – de hogy mi, az ma is rejtély számára. A Házasság első látásra sztárja a hot! magazinnak mesélt érzéseiről.

„Nekem ugye van két kiskutyám, olyanok, mint a gyerekek, a konyhaasztalt kivéve bárhová mehetnek a lakásban. Eleinte Laci is elfogadta ezt, jól állt a kérdéshez, igyekezett. Ezért is volt számomra furcsa, amikor egyszer csak gondot jelentettek neki” – kezdte a lapnak HEL Maya, akit durván betámadtaka netezők.

Egyszerűbb lett volna azt mondania, hogy én vagyok a gond, azt jobban is fogadtam volna. Egyébként a kutyáim a korábbi kapcsolataimnál is mindig szűrők voltak, mert csak azzal megyek bele bármibe, aki elfogadja őket úgy, ahogy vannak az én életemben.

Az üzletasszony mindenben ilyen határozott: tisztában van önmagával, és tudja, hogy milyen kapcsolatra, milyen társa vágyik.

„Nem fogok megalkudni csak azért, hogy legyen mellettem valaki! Én nagyon jól elvagyok egyedül, vagyis hárman a kutyáimmal. Ha megvan a megfelelő társ, akkor el tudok lágyulni. Otthon szeretem levenni a nadrágot, amit az üzleti életben fel kell, hogy vegyek, hogy érvényesüljek, de nagyon szeretek nő lenni.”

Koós Maya a gyerekvállalásról vallott

(Fotó: hot! magazin/ archív)

HEL Maya oltalmazó, de erős akaratú férfira vágyik

De milyen az ideális társ Ma­ya számára? Vajon Laci megfelel az elvárásainak?

Legyen véleménye, ne legyen gyenge. Legyen oltalmazó, de erős akaratú, egy határozott férfi, akinek az egzisztenciája, az életstílusa olyan, hogy föl tudjak nézni rá. Tudjuk húzni egymást fölfelé, hogy előrébb haladjunk, jobb életünk legyen, tudjunk együtt tervezni. Fogadja el, hogy én nem akarok anya lenni! Imádom a barátaim gyerekeit, a keresztgyerekeimet, de én amióta az eszemet tudom, nem vágyódom utódokra.

A Házasság első látásra sztárja – akit a férje egyik nap magára hagyott – idén lesz negyvenéves. Saját bevallása szerint el is engedte az anyaságot.