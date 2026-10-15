Dráma! Nemet mondott a Házasság első látásra álompárja!

Petra és Joci kapcsolata a Házasság első látásra első heteiben az egyik legharmonikusabb volt. Amint egyre több időt töltöttek együtt, folyamatosan felszínre kerültek a problémák és úgy tűnt, végleg megromlott a kémia közöttük. Mindketten vegyes érzésekkel érkeztek a döntés helyszínére, azonban Joci elmondása szerint nagyon nyugodt volt, mivel bízott benne, hogy hasonló döntést hoznak. Bár a házasságra nemet mondtak, a kapcsolatukat szeretnék folytatni a kísérleten kívül is.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Petra és Joci hozta meg először a végső döntést (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjainak boldogan zárult a kísérlet

Petra hosszasan végigolvasta az előre megírt sorait, aminek hosszán még Joci is meglepődött. A végén pedig felfedte döntését is.

A házasságra nemet mondok és azt érzem, hogy most tudok szabadon dönteni és választani. Téged és a kapcsolatunkat választom papír nélkül. Nem a feleséged szeretnék lenni, hanem majd a biztos pont az életedben és az égbolt, ahol madár lehetsz. Utóirat: A telefonomban továbbra is férjem maradsz, ebből nem engedek

– zárta a beszédét Petra.

Joci ezek után nem bírta ki, hogy ne ölelje meg párját, majd a kameráknak elárulta véleményét a döntésről. „Szerintem Petra ezzel a nemmel a lehető legjobb döntést hozta meg. Azzal, hogy nem akarta rám erőszakolni ezt az egészet. Amikor megemlítette az égboltot, az nagyon bensőséges volt és eléggé elkezdtek sütni a fények” – jegyezte meg Joci.

Petra szeretné, ha tovább folytatnák a kapcsolatukat a kísérleten kívül (Fotó: TV2)

Ezután következett Joci döntése

Az elmúlt éjszaka rengeteget gondolkodtam és szívesen igent mondanék neked újra. Viszont nem szeretném elkapkodni ezt az életre szóló döntést. Most is számítok mérhetetlen empatikusságodra és kérlek adj időt nekem, hogy megismerjük egymást száz százalékban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon kit is rejt ez a szép, törékeny Petra nevű nő. Ebben a pillanatban nemet mondok a házasságra, de nem rád

– árulta el döntését Joci.

Petra is értékelte férje megszólalását és nagyon boldog volt, hogy teljesen egyformán gondolkodtak a jövőjükről. „Nekem ez is azt mutatja, hogy mennyire jól sikerült egymást megismernünk, mivel nem beszéltük meg előre a döntésünket. Valahogy mégis szavak nélkül tudtuk mindketten, hogy mi lesz a jó döntés számunkra” – jelentette ki Petra.