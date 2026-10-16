Házasság első látásra: "Ezért a döntésem: NEM" – Váratlan döntést hozott Anastasia

Anastasia és Máté a Házasság első látásra 2026 utolsó adásában olyan döntést hoztak, amire csak kevesen számítottak. A nézők feszülten várták, hogy a pár együtt marad-e a fináléban, ők pedig egy váratlan húzással csavartak egyet a történeten, a kísérlet által megköttetett házasságra mindketten nemet mondtak, ám a kapcsolatukat eszük ágában sincs feladni. A tévés kereteket lebontva, a való életben vágnak neki a közös jövőnek.

A Házasság első látásra szereplői mosolyogva mondtak nemet a házasságra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai a közös jövő mellett döntöttek

Anastasia a döntés előtt így vallott az érzéseiről: „Az élet úgyis melletted tartja azt, amit vagy akit kell, most jutottam el arra a pontra, hogy próbálok pozitívan, jó energiával odaállni Máté elé.” Beszédében nyíltan vállalta a kapcsolatuk hullámhegyeit és -völgyeit: „Ez a két hónap egyszerre volt vihar és menedék. Amikor idejöttem, csak remélni tudtam, hogy valaki rám talál, de te nemcsak rám találtál, hanem meg is érkeztél az életembe.” Elmondta, hogy nap mint nap hálás a férfiért, és bár tökéletes pár nem létezik, összetartozó igen. Máté mellett végre békére lelt:

Most már kimondhatom: megtaláltam a társam, a szerelmem, azt a férfit, aki mellett először érzem azt, hogy látnak engem

– vallotta be. A döntése mégis meglepő volt: „Teljes szívemből mondom, hogy veled szeretnék továbbmenni valódi párként az életben, de nem a kísérlet által létrehozott házasságban, ezért a döntésem: nem.”