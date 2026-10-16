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Házasság első látásra: "Ezért a döntésem: NEM" – Váratlan döntést hozott Anastasia

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 22:00
döntésTV2
Döbbenetes csavarral zárult a finálé. Anastasia és Máté nemet mondott a Házasság első látásra utolsó adásában, mégis együtt távoztak a műsorból. A kamerákon kívül, a való életben folytatják tovább a kapcsolatukat valódi párként.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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Anastasia és Máté a Házasság első látásra 2026 utolsó adásában olyan döntést hoztak, amire csak kevesen számítottak. A nézők feszülten várták, hogy a pár együtt marad-e a fináléban, ők pedig egy váratlan húzással csavartak egyet a történeten, a kísérlet által megköttetett házasságra mindketten nemet mondtak, ám a kapcsolatukat eszük ágában sincs feladni. A tévés kereteket lebontva, a való életben vágnak neki a közös jövőnek.

A Házasság első látásra sztárjai meghozták a döntésüket.
A Házasság első látásra szereplői mosolyogva mondtak nemet a házasságra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai a közös jövő mellett döntöttek

Anastasia a döntés előtt így vallott az érzéseiről: „Az élet úgyis melletted tartja azt, amit vagy akit kell, most jutottam el arra a pontra, hogy próbálok pozitívan, jó energiával odaállni Máté elé.” Beszédében nyíltan vállalta a kapcsolatuk hullámhegyeit és -völgyeit: „Ez a két hónap egyszerre volt vihar és menedék. Amikor idejöttem, csak remélni tudtam, hogy valaki rám talál, de te nemcsak rám találtál, hanem meg is érkeztél az életembe.” Elmondta, hogy nap mint nap hálás a férfiért, és bár tökéletes pár nem létezik, összetartozó igen. Máté mellett végre békére lelt:

 Most már kimondhatom: megtaláltam a társam, a szerelmem, azt a férfit, aki mellett először érzem azt, hogy látnak engem

– vallotta be. A döntése mégis meglepő volt: „Teljes szívemből mondom, hogy veled szeretnék továbbmenni valódi párként az életben, de nem a kísérlet által létrehozott házasságban, ezért a döntésem: nem.”

Anastasai nem mondott le a lánykérésről.
Anastasia reménykedik benne, hogy egyszer tényleg megkéri Máté a kezét (Fotó: TV2)

Máté még táncra is perdült

Máté a kétségei megosztásával kezdte a beszédét: „Nem egyszerű ez a döntés, és az idő sem áll rendelkezésünkre hozzá, hogy igazán megismerjük egymást.” Bár a bizalom még alakulóban van köztük, az első pillanattól kezdve élvezte a közös életet. A házasságra adott válasza így neki is nem volt, ám rögtön követte a sorsfordító kérdés: 

A válaszom a házasságra tehát nem, a kérdésem pedig, hogy van-e kedved folytatni velem a való életben, ezúttal igazából és csak együtt?

–  tette fel a kérdést. 

Máté megtáncoltatta Anastasiat.
Máté már valamelyik táncos műsorra gyúr, vajon? (Fotó: TV2)

A válasz nem szorult szavakra, azonnal egymás nyakába borultak. Máté a nagy boldogságban felkapta szerelmét, sőt, még táncolni is hajlandó volt – annak ellenére, hogy saját bevallása szerint egyáltalán nem tud. A történetük így a kísérlet végével nem ért véget, csupán átlépett a valóságba.

 

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