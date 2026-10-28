350 darabban érkezett Amerikába, és még csak nem is volt zöld – a Szabadság-szobor hihetetlen története

A Szabadság-szobrot Párizsban állították össze, majd 350 darabban szállították Amerikába.

A talapzat építését pénzhiány hátráltatta, ezért Pulitzer az újságolvasóktól kért segítséget.

Az avatáskor még rézbarna szobor később vált patinássá, másolatait Párizstól Tokióig láthatjuk.

A Szabadság-szobor 1886. október 28-i felavatása hosszú, pénzhiánnyal és késésekkel teli történet végére tett pontot. A francia nép ajándékát eredetileg az amerikai függetlenség századik évfordulójára szánták, ám végül tíz évet késett. Alkotója, Frédéric Auguste Bartholdi egy olyan monumentális nőalakot tervezett, amely a kikötőbe érkező hajókról is jól látható. Mielőtt azonban elfoglalta helyét New York előtt, a Liberty Island-en, a hatalmas szobor a párizsi háztetők fölé magasodott. Bartholdi egyébként már a New York-i szobor megalkotása előtt tervezett egy fáklyát magasba emelő, monumentális nőalakot Egyiptom számára. A Szuezi-csatorna bejáratánál világítótoronyként működő alkotás egy egyiptomi parasztasszonyt ábrázolt volna, ám pénzhiány miatt nem valósult meg.

Az alapzattal együtt 93 méter magas Szabadság-szobor ma a New York előtt található Liberty Island-en magasodik.

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Hogyan került a Szabadság-szobor Párizsból New Yorkba?

Ekkora szobor megépítéséhez a szobrászi munka mellett különleges mérnöki megoldásra is szükség volt. A Gustave Eiffel mérnöki közreműködésével kialakított belső fémvázra vékony, kézzel formált rézlemezeket erősítettek. A hatalmas alak - amely azonban mára már a világ 20 legnagyobb szobra között sincsen - tehát belül üreges, külső burkolata pedig alig 2,4 milliméter vastag.

Az építkezés közben az elkészült részeket külön is bemutatták, hogy felkeltsék az érdeklődést és pénzt gyűjtsenek a folytatáshoz. A fáklyát tartó kart 1876-ban Philadelphiában, majd new Yorkban állították ki, ahol a látogatók belépődíjért felmászhattak a fáklya körüli erkélyre, majd 1882-ben visszaszállították Párizsba. A fej az 1878-as párizsi világkiállítás látványossága lett.

A teljes szobrot először Párizsban állították össze, majd az óceáni utazáshoz ismét szétszedték. Összesen 350 darabját 214 ládába csomagolták, és az Isère fedélzetén szállították Amerikába. Amikor 1885-ben megérkezett, még nem volt kész a talapzat, amelyre felállíthatták volna. A francia ajándéknak egyelőre a ládákban kellett várakoznia.