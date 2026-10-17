Kitálalt a Házasság első látásra sztárja: Gajra ment a lelkem!

A TV2 népszerű realityjében a nézők hétről hétre nyomon követhetik, miként próbál összekovácsolódni teljesen ismeretlen emberek élete. A Házasság első látásra szakértői által egymás mellé rendelt párok közül Merci és Renátó kapcsolata az első pillanattól kezdve tele volt nehézségekkel és félreértésekkel, ami a végén válással és egy váratlan csavarral zárult.
Bár Merci és Renátó házassága nem indult könnyen, úgy tűnt, hogy a műsorban kapott szakmai segítség és a közös terápiás ülések hozhatnak némi áttörést. De a Házasság első látásra negyedik évadának sztárjai közt semmi nem úgy alakult, ahogy a szakértők remélték, sőt!
„A feleségem többször elmondta, hogy nem ilyen férjet várt, hanem egy KKevin típusú pasira számított az oltárnál; innen indultunk, de akkor még úgy voltam vele, innen szép nyerni” – kezdte a hot! magazinnak Bakonyi Renátó, aki korábban a Power of Love című műsorban is kereste már a szerelmet.
Én úgy jöttem ebbe a kísérletbe, hogy kapok egy kedves feleséget, beleszerelmesedem, és élünk, mint Marci Hevesen. Ehhez képest a szakértők Mercivel párosítottak össze, és hamar rá kellett jönnöm, hogy nem ő lesz az, akivel ellovagolok a naplementébe. Ő már az első perctől elutasította a közeledésemet, nem is nagyon beszéltünk a kamerákon kívül. Hogy ne bántsak meg senkit, finoman úgy fogalmaznék, hogy a feleségem egy képzeletbeli világban él. Nem találkoztam még olyan nővel, aki ennyire emberszámba sem vett.
A csalódott férj azt mondja, hogy a többieknek eleve volt egy előítéletük vele szemben, de amikor Rolival azt javasolták, mi lenne, ha párcsere lenne a házaspárok közt, konkrétan úgy érzi, céltáblává vált.
„Őszintén? Mi azt hittük Rolival, hogy ez egy remek lehetőség, aztán micsoda felháborodás lett belőle. Azt hittem, lesz azért majd valaki, akinek van annyi vér a pucájában, hogy bevállalja, de persze nem volt. Ahogy nézem a műsort, csak ámulok és bámulok, hogy mi ment ott. Micsoda hazugsághálókra derült így utólag fény, a legtöbb férj és feleség egyik szavával a másikat üti. Nekem sem mondtak a szemembe semmit, sőt. A hátam mögött belém vágták a kést.”
A kísérlet mindennapjai, a forgatás, a terápiák, a közös vacsorák nagyon megterhelőek voltak lelkileg. Egyedül Livi volt az, akivel beszélgetve megnyugvást talált. Ezért is hívta randira, miután a szakértők érvénytelenítették a házasságát Mercivel. Amikor aztán kézenfogva jelentek meg az utolsó vacsorán, sőt csókcsatába is kezdtek, kitört a botrány.
Lívia nemcsak szép, érett nő, hanem nagyon szép a lelke. Nagyon magas az érzelmi intelligenciája. Ezekkel fogott meg engem, na meg a hangjával: egyszerűen szeretem hallgatni, amikor beszél, olyan megnyugtató. Ez gyógyír volt számomra a forgatás alatt, mert gajra ment a lelkem a sok hazugságtól, képmutatástól, ezért sokat is ittam. Tudom, nem szép, de az első randinkra is úgy mentem, hogy ittam előtte.
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