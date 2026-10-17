Kitálalt a Házasság első látásra sztárja: Gajra ment a lelkem!

A TV2 népszerű realityjében a nézők hétről hétre nyomon követhetik, miként próbál összekovácsolódni teljesen ismeretlen emberek élete. A Házasság első látásra szakértői által egymás mellé rendelt párok közül Merci és Renátó kapcsolata az első pillanattól kezdve tele volt nehézségekkel és félreértésekkel, ami a végén válással és egy váratlan csavarral zárult.

A Házasság első látásra 2026 szereplői közül Merci mellé VV Renátót rendelték a szakértők

(Fotó: hot! magazin/ TV2)



Házasság első látásra Renátó: Emberszámba sem vett a feleségem!

Bár Merci és Renátó házassága nem indult könnyen, úgy tűnt, hogy a műsorban kapott szakmai segítség és a közös terápiás ülések hozhatnak némi áttörést. De a Házasság első látásra negyedik évadának sztárjai közt semmi nem úgy alakult, ahogy a szakértők remélték, sőt!

„A feleségem többször elmondta, hogy nem ilyen férjet várt, hanem egy KKe­vin típusú pasira számított az oltárnál; innen indultunk, de akkor még úgy voltam vele, innen szép nyerni” – kezdte a hot! magazinnak Bakonyi Renátó, aki korábban a Power of Love című műsorban is kereste már a szerelmet.

Én úgy jöttem ebbe a kísérletbe, hogy kapok egy kedves feleséget, beleszerelmesedem, és élünk, mint Marci Hevesen. Ehhez képest a szakértők Mercivel párosítottak össze, és hamar rá kellett jönnöm, hogy nem ő lesz az, akivel ellovagolok a naplementébe. Ő már az első perctől elutasította a közeledésemet, nem is nagyon beszéltünk a kamerákon kívül. Hogy ne bántsak meg senkit, finoman úgy fogalmaznék, hogy a feleségem egy képzeletbeli világban él. Nem találkoztam még olyan nővel, aki ennyire emberszámba sem vett.

A csalódott férj azt mondja, hogy a többieknek eleve volt egy előítéletük vele szemben, de amikor Rolival azt javasolták, mi lenne, ha párcsere lenne a házaspárok közt, konkrétan úgy érzi, céltáblává vált.

„Őszintén? Mi azt hittük Rolival, hogy ez egy remek lehetőség, aztán micsoda felháborodás lett belőle. Azt hittem, lesz azért majd valaki, akinek van annyi vér a pucájában, hogy bevállalja, de persze nem volt. Ahogy nézem a műsort, csak ámulok és bámulok, hogy mi ment ott. Micsoda hazugsághálókra derült így utólag fény, a legtöbb férj és feleség egyik szavával a másikat üti. Nekem sem mondtak a szemembe semmit, sőt. A hátam mögött belém vágták a kést.”