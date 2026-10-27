Házasság első látásra: kiderült, hogy Anastasia és Máté együtt vannak-e

A TV2 Aktív című műsorában végre a Házasság első látásra utolsó párosáról is kiderült, hogyan alakult a kapcsolatuk a kísérlet lezárása után. Bár a végső döntésnél úgy határoztak, hogy nem folytatják házaspárként a közös életüket, abban mégis megállapodtak, hogy a való életben is adnak egy esélyt a szerelmüknek. Úgy tűnik, jól döntöttek: ma is együtt vannak, sőt már a közös jövőjüket tervezgetik!

A Házasság első látásra legfiatalabb szereplői a mai napig együtt vannak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői elárulták, mi történt velük a döntés után

Eddig úgy tudtuk, hogy a műsorból egyedül Ján és párja maradtak együtt, a többiek kapcsolata különböző okokból véget ért. Anastasiáék házassága sem volt mindig zökkenőmentes, ezért sokan kíváncsian várták, vajon a kamerák leállása után sikerül-e rendezniük a kapcsolatukat. A fiatal nő most elárulta: nemcsak kitartottak egymás mellett, hanem rögtön össze is költöztek.

Egyébként voltak nehéz pillanataink és nyilván együtt maradtunk és nyomtuk az egészet végig, de ez egy hatalmas nagy munka volt, és nagyon sokat kellett mind a kettőnknek fejlődnünk, viszont úgy alakult, hogy igen, mi együtt vagyunk. Ahogy vége lett a műsornak, azon a hétvégén mi be is költöztünk a kis közös lakásunkba

– mesélte Anastasia az Aktívban.

Anastasiát sokan bántják a közösségi médiában (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Anastasia és Máté kivirultak a kamerák nélkül

Anastasia a kísérlet során többször is utalt arra, mennyire várja, hogy végre ne figyeljék őket a kamerák. Úgy tűnik, a felszabadultabb hétköznapok mindkettőjükre jó hatással voltak, és olyan oldalukat is megmutathatták egymásnak, amelyre a forgatások alatt nem igazán volt lehetőségük.

„Abszolút teljesen más lett azóta, amióta kikapcsoltak a kamerák, az életünk teljesen megváltozott. Tényleg, hiába voltak nehéz pillanatok, annyira más lett Máté is, és annyira más lettem én is. Végre el tudtuk engedni magunkat” – árulta el.

A pár kapcsolatát sokan már a kísérlet alatt is megkérdőjelezték, Anastasia azonban a nehézségek ellenére is hitt abban, hogy a történetük boldog véget érhet. A negatív hozzászólások a végső döntés után sem csitultak, ám a fiatalok most a saját példájukkal cáfoltak rá a kétkedőkre.