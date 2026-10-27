A monitor mögött egy gyilkos ült: online játékostársa mészárolta le a 14 éves fiút

Egy édesanya, akinek 14 éves fiát egy olyan fiatal gyilkolta meg, akivel a fiú az interneten játszott együtt, kijelentette, hogy nem támogatja a gyermekek közösségi média-használatának teljes betiltását.
Lorin LaFave nemrég ismét megszólalt fia, Breck Bednar tragikus haláláról, akit azután gyilkoltak meg, hogy egy internetes ragadozó behálózta. Elmondta, hogy azt szeretné, ha megváltozna a fiatalok technológiahasználatával kapcsolatos szemlélet, és már régóta határozottan ellenzi a közösségi média általános betiltását.
Breck 2014. február 17-én vesztette életét. Gyilkosa Lewis Daynes volt, aki akkor 18 éves volt.
A 14 éves fiú a brit Surrey megyében működő 135. század légi kiképző kadétalakulatának tagja volt. Miután azonban kapcsolatba került Daynesszel, akivel erőszakos online játékokkal játszott, viselkedése megváltozott: nem akart többé templomba járni, azt mondogatta, hogy nincs szüksége iskolára, és rövid idő alatt a családja ellen fordult.
Daynes számítógépes mérnökként dolgozott, szomszédai pedig visszahúzódó emberként jellemezték. Összesen tizenhárom hónapon keresztül hálózta be Brecket, titokban mobiltelefonokat vásárolt neki, és rengeteg pénzt ígért a fiúnak. Végül sikerült rávennie Brecket, hogy látogassa meg essexi lakásában.
A fiú előzetesen hazudott a családjának arról, hogy hová megy. Daynes ezután nyakon szúrta a tinédzsert, majd ragasztószalaggal összekötözte a bokáját és a csuklóját. Másnap reggel Daynes felhívta a rendőrséget, és azt állította, hogy Breck megpróbált véget vetni az életének, ő pedig a fiú megmentésére tett kísérlet közben, véletlenül szúrta meg. A nyomozók azonban hamar megcáfolták Daynes történetét.
A férfit 2015-ben, 19 éves korában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Breck meggyilkolásáért - legalább 25 évet kell börtönben töltenie.
LaFave elmondta, hogy többször is segítséget kért, többek között a rendőrségtől, mert attól tartott, hogy fia egy internetes ragadozó áldozatává válik. Úgy érezte azonban, hogy minden alkalommal falakba ütközik. Elmondása szerint Breck halálakor még kevesen értették, mennyire súlyos veszélyt jelent az internetes behálózás, különösen akkor, ha fiúk az áldozatok.
Fia történetének megosztásával azt szeretné elérni, hogy a gyermekek felismerjék a bántalmazás figyelmeztető jeleit.
Az évek során megszámlálhatatlanul sokan fordultak hozzánk. Szülők, sőt szakemberek és rendőrök is együtt dolgoztak velünk. Nagyon sokan mondták, hogy Breck és más áldozatok valós történeteinek bemutatásával a veszély sokkal kézzelfoghatóbbá, megragadóbbá és hihetőbbé válik.
- magyarázta az édesanya. Hozzátette, hogy egyre több fiatalhoz szeretnék eljuttatni az üzenetet.
Talán, ha Breck és a barátai hallottak volna egy ilyen történetet… Hiszen ő az egyik legkorábbi ilyen tragédia áldozata volt.
LaFave szerint annak idején az emberek nem akartak beszélni az internetes behálózás veszélyeiről, mert attól féltek, hogy ezzel megijesztik a gyermekeket. Szerinte azonban a "rémálmok" eltörpülnek a valós veszélyek mellett.
Az Egyesült Királyság kormánya idén korábban bejelentette, hogy megtiltja a 16 év alatti gyermekek számára a közösségi médiához való hozzáférést, a végrehajtást pedig 2027 tavaszára tervezik bevezetni. Azonban LaFave szerint Breck és barátai lettek volna az elsők, akik megtalálták volna a módját bármilyen tilalom megkerülésének.
Soha nem lesz 100 százalékig biztonságos, de azt hiszem, abban reménykedem, hogy megváltozik a kultúra, és hogy valóban megvizsgáljuk, mire van szüksége a gyerekeknek
- idézte szavait az Unilad.
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