A monitor mögött egy gyilkos ült: online játékostársa mészárolta le a 14 éves fiút

Egy édesanya, akinek 14 éves fiát egy olyan fiatal gyilkolta meg, akivel a fiú az interneten játszott együtt, kijelentette, hogy nem támogatja a gyermekek közösségi média-használatának teljes betiltását.

Online játékostársa ölte meg a tinédzsert. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Lorin LaFave nemrég ismét megszólalt fia, Breck Bednar tragikus haláláról, akit azután gyilkoltak meg, hogy egy internetes ragadozó behálózta. Elmondta, hogy azt szeretné, ha megváltozna a fiatalok technológiahasználatával kapcsolatos szemlélet, és már régóta határozottan ellenzi a közösségi média általános betiltását.

Mi történt Breck Bednar és az online játékostársa között?

Breck 2014. február 17-én vesztette életét. Gyilkosa Lewis Daynes volt, aki akkor 18 éves volt.

A 14 éves fiú a brit Surrey megyében működő 135. század légi kiképző kadétalakulatának tagja volt. Miután azonban kapcsolatba került Daynesszel, akivel erőszakos online játékokkal játszott, viselkedése megváltozott: nem akart többé templomba járni, azt mondogatta, hogy nincs szüksége iskolára, és rövid idő alatt a családja ellen fordult.

Daynes számítógépes mérnökként dolgozott, szomszédai pedig visszahúzódó emberként jellemezték. Összesen tizenhárom hónapon keresztül hálózta be Brecket, titokban mobiltelefonokat vásárolt neki, és rengeteg pénzt ígért a fiúnak. Végül sikerült rávennie Brecket, hogy látogassa meg essexi lakásában.

A fiú előzetesen hazudott a családjának arról, hogy hová megy. Daynes ezután nyakon szúrta a tinédzsert, majd ragasztószalaggal összekötözte a bokáját és a csuklóját. Másnap reggel Daynes felhívta a rendőrséget, és azt állította, hogy Breck megpróbált véget vetni az életének, ő pedig a fiú megmentésére tett kísérlet közben, véletlenül szúrta meg. A nyomozók azonban hamar megcáfolták Daynes történetét.

A férfit 2015-ben, 19 éves korában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Breck meggyilkolásáért - legalább 25 évet kell börtönben töltenie.

Többször is jelezte a rendőrségnek aggodalmát az anya

LaFave elmondta, hogy többször is segítséget kért, többek között a rendőrségtől, mert attól tartott, hogy fia egy internetes ragadozó áldozatává válik. Úgy érezte azonban, hogy minden alkalommal falakba ütközik. Elmondása szerint Breck halálakor még kevesen értették, mennyire súlyos veszélyt jelent az internetes behálózás, különösen akkor, ha fiúk az áldozatok.