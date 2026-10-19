A Házasság első látásra Mayája csúfosan megvezette Lacit? „Nem az igazi arcát ismertem meg!”

Bár Laci és Maya a Házasság első látásra negyedik évadának kísérlete végén úgy döntöttek, hogy nemet mondanak a házasságra, azonban nem akarták csak úgy elengedni egymás kezét, így adtak egy esélyt maguknak, hogy egy párként folytassák tovább a való életben, kamerák nélkül. A forgatások óta viszont egy év telt el, ez idő alatt, ahogy a régi mondás is tartja, sok minden lefolyt a Dunán. Nos, egyelőre minden jel arra mutat, hogy külön utakon járnak már mindketten, ugyanis a TV2 sikerműsorának szombat esti Kibeszélőjében a férfi sejtelmesen utalhatott a szakításukra.
Szombat este az Aktív Extra részét képezte a Házasság első látásra Kibeszélője, amelyben több szereplő is megszólalt. Laci egyedül érkezett a TV2 stúdiójába, ami automatikusan gyanúra adhatott okot. Amikor a beszélgetés során a vagyonőrre került a sor, így számolt be az élményeiről: „Így visszanézve lehet, hogy egy picit jobban bele kellett volna állnom a dolgokba. Akkor talán Mayával is máshogy alakulnak a dolgok, mert ha jobban beleállok, akkor lehet, hogy neki is kijön a valódi énje. Én végig éreztem, hogy egy picit mintha visszafogta volna magát, úgyhogy egy kicsit bánom, hogy nem álltam jobban bele ezekbe a dolgokba” – foglalta össze Laci, hozzátéve, a többi szereplővel töltött közös programok voltak a kedvenc pillanatai.
Arra is kíváncsi volt a műsorvezető, hogy visszanézve az adásokat, mi lett volna a férfi válasza a kísérlet végén, a reakciója többet mond ezer szónál:
Én talán egy erősebb nemet mondtam volna, tehát egy határozottabb nemet!
„Én úgy érzem, hogy Mayának nem az igazi arcát ismertem meg a kísérlet alatt. Lehet, hogy egy másik nővel voltam együtt, nem az igazival. Nem úgy az igazival, hanem az igazi Mayával” – foglalta össze.
Laci arra a kérdésre is megadta a választ, hogy vajon belevágna-e újra a reality kísérletébe: „Én abszolút, csak egy másik leányzóval” – jelentette ki nevetve.
Az október 19-ei héten a TV2-n futó Aktívból kiderül, hogy mi történt az elmúlt egy év leforgása alatt a Házasság első látásra párjaival, köztük Lacival és Mayával.
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