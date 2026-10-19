JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Házasság első látásra Mayája csúfosan megvezette Lacit? „Nem az igazi arcát ismertem meg!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 13:00
reality-sztárrealityTV2
Minden jel arra utal, hogy Laci és Maya kapcsolata zátonyra futhatott. A Házasság első látásra párosának férfi tagja a finálé utáni Kibeszélőben tett sejtelmes utalást.
Laci Patricia
A szerző cikkei

Bár Laci és Maya a Házasság első látásra negyedik évadának kísérlete végén úgy döntöttek, hogy nemet mondanak a házasságra, azonban nem akarták csak úgy elengedni egymás kezét, így adtak egy esélyt maguknak, hogy egy párként folytassák tovább a való életben, kamerák nélkül. A forgatások óta viszont egy év telt el, ez idő alatt, ahogy a régi mondás is tartja, sok minden lefolyt a Dunán. Nos, egyelőre minden jel arra mutat, hogy külön utakon járnak már mindketten, ugyanis a TV2 sikerműsorának szombat esti Kibeszélőjében a férfi sejtelmesen utalhatott a szakításukra.

A Házasság első látásra kísérlete végén Laci és Maya is a válás mellett döntöttek, de szerettek volna továbbra is egy párként működni.
A Házasság első látásra Lacija és Mayája az esküvőjük napján. Itt még a csók is elcsattant köztük (Fotó: MATE KRISZTIAN/TV2)

A Házasság első látásra Lacija kitálalt Mayáról

Szombat este az Aktív Extra részét képezte a Házasság első látásra Kibeszélője, amelyben több szereplő is megszólalt. Laci egyedül érkezett a TV2 stúdiójába, ami automatikusan gyanúra adhatott okot. Amikor a beszélgetés során a vagyonőrre került a sor, így számolt be az élményeiről: „Így visszanézve lehet, hogy egy picit jobban bele kellett volna állnom a dolgokba. Akkor talán Mayával is máshogy alakulnak a dolgok, mert ha jobban beleállok, akkor lehet, hogy neki is kijön a valódi énje. Én végig éreztem, hogy egy picit mintha visszafogta volna magát, úgyhogy egy kicsit bánom, hogy nem álltam jobban bele ezekbe a dolgokba” – foglalta össze Laci, hozzátéve, a többi szereplővel töltött közös programok voltak a kedvenc pillanatai.

Arra is kíváncsi volt a műsorvezető, hogy visszanézve az adásokat, mi lett volna a férfi válasza a kísérlet végén, a reakciója többet mond ezer szónál:

Én talán egy erősebb nemet mondtam volna, tehát egy határozottabb nemet!

Laci kitálalt Mayáról.
Laci úgy véli, Maya egy másik arcát mutatta neki a kísérlet alatt (Fotó: MATE KRISZTIAN/TV2)

„Én úgy érzem, hogy Mayának nem az igazi arcát ismertem meg a kísérlet alatt. Lehet, hogy egy másik nővel voltam együtt, nem az igazival. Nem úgy az igazival, hanem az igazi Mayával” – foglalta össze.

Laci arra a kérdésre is megadta a választ, hogy vajon belevágna-e újra a reality kísérletébe: „Én abszolút, csak egy másik leányzóval” – jelentette ki nevetve.

Az október 19-ei héten a TV2-n futó Aktívból kiderül, hogy mi történt az elmúlt egy év leforgása alatt a Házasság első látásra párjaival, köztük Lacival és Mayával.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu