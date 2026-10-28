„Szeretlek, jóképűm!” - Claudia szexi ruhában hódított az Aranylabda-gálán

Hétfő este a londoni Palladium Színházban rendezett Aranylabda-gálán a Real Madrid védője, Marc Cucurella a párja társaságában jelent meg. A 27 éves Claudia Rodríguez elegáns fekete ruhát viselt, amelyet egy ékszerekkel díszített kígyómotívum tett különlegessé.

A Real Madrid sztárja 2018-ban ismerkedett meg csodaszép barátnőjével

Fotó: AFP

A Real Madrid sztárjának szexi párja mindenkit lenyűgözött

Claudia több fotót is megosztott a közösségi oldalán az eseményről. A gyönyörű modell mosolyogva pózolt Cucurella mellett, aki elegáns, teljesen fekete szmokingot viselt. A bejegyzéshez megható üzenetet is írt. „A tegnap este nagyon különleges volt.

Megtiszteltetés számomra, hogy melletted lehetek, és osztozhatok veled minden sikeredben. Szeretlek, jóképűm!”

– írta világbajnok párjának Claudia.

Cucurella sem maradt adós a kedves szavakkal, a hozzászólások között így áradozott kedveséről: „Annyira gyönyörű vagy! Szeretlek!”

Claudia 2018-ban ismerkedett meg a spanyol futballistával, amikor Cucurella még a Barcelona utánpótlásában futballozott. Azóta is egy párt alkotnak, és három gyermekük született: a hatéves Mateo, a négyéves Rio és a hároméves Bella.

Claudia a modellkedés mellett divattervezőként és influenszerként tevékenykedik, az Instagramon pedig 929 ezren követik. Rendszeresen kápráztatja el követőit a megjelenésével, és az Aranylabda-gálán sem okozott csalódást.