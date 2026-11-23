Hátborzongató pillanatokat éltek át a rajongók Usher és Chris Brown New Orleans-i koncertjén. Egy tűzzsonglőr a lángoló eszközeivel együtt lezuhant a színpadról. A közönség videóra vette a balesetet, a felvétel pedig azonnal elterjedt az interneten. Nem ez az első eset, ami beárnyékolja a két R&B sztár turnéját.
Rémisztő baleset árnyékolta be Usher és Chris Brown közös turnéjának legutóbbi állomását. A két R&B sztár november 21-én, szombaton lépett fel a New Orleans-i Caesars Superdome-ban, ahol a koncert egyik látványos produkciója váratlanul veszélyes fordulatot vett. Egy tűzzsonglőr éppen két lángoló bottal mutatott be trükköket, amikor hátrafelé lépegetve elveszítette az egyensúlyát, és lezuhant a színpadról. És bár később folytatta a produkciót, azt nem lehet tudni, hogy lett-e bármilyen sérülése.
A történtekről több néző is készített felvételt, amelyek hamar elterjedtek a közösségi oldalakon. A videókon jól látható, ahogy a tűzzsonglőr a lángoló eszközökkel a kezében hátrál, majd hirtelen eltűnik a színpad szélénél. A zuhanás közben a hatalmaz tűz és a füst miatt pedig úgy tűnik, mintha szó szerint lángokba borult volna.
A New Orleans-i baleset nem az első olyan eset, amely beárnyékolta Usher és Chris Brown koncertsorozatát. A két énekes R&B Tour néven indította el közös turnéját júniusban, és feltehetőleg decemberig tart. A produkciót azonban nemcsak a látványos színpadi elemek, hanem a két sztár közötti állítólagos feszültség miatt is sokat emlegetik. November 5-én Atlantában például több mint kétórás késéssel kezdődött a koncert, egy állítólagos nézeteltérés miatt, ami kettejük között alakult ki. A People szerint Chris Brown ragaszkodott ahhoz, hogy megvárják azokat a rajongókat, akik a forgalmi dugók miatt nem értek időben a stadionba, Usher viszont a tervezett kezdéshez ragaszkodott. A vita végül olyan hevesre sikeredett, hogy a koncert két órás késéssel kezdődött, a két énekes kapcsolata pedig azóta sem rendeződött teljesen.
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