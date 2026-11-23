Hátborzongató pillanatokat éltek át a rajongók Usher és Chris Brown New Orleans-i koncertjén. Egy tűzzsonglőr a lángoló eszközeivel együtt lezuhant a színpadról. A közönség videóra vette a balesetet, a felvétel pedig azonnal elterjedt az interneten. Nem ez az első eset, ami beárnyékolja a két R&B sztár turnéját.

Usher és Chris Brown koncertjén egy tűzzsonglőr lezuhant a színpadról

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Chris Brown és Usher koncertjén egy tűzzsonglőr lezuhant a színpadról

koncertjén egy tűzzsonglőr lezuhant a színpadról A közönség videóra vette a rémisztő balesetet, a felvétel pedig azonnal elterjedt az interneten

A két R&B sztár turnéja júniusban indult és decemberig tart, de már korábban is akadtak problémák

Usher és Chris Brown koncertjén egy tűzzsonglőr lezuhant a színpadról

Rémisztő baleset árnyékolta be Usher és Chris Brown közös turnéjának legutóbbi állomását. A két R&B sztár november 21-én, szombaton lépett fel a New Orleans-i Caesars Superdome-ban, ahol a koncert egyik látványos produkciója váratlanul veszélyes fordulatot vett. Egy tűzzsonglőr éppen két lángoló bottal mutatott be trükköket, amikor hátrafelé lépegetve elveszítette az egyensúlyát, és lezuhant a színpadról. És bár később folytatta a produkciót, azt nem lehet tudni, hogy lett-e bármilyen sérülése.

yeah it’s time to wrap this tour up. https://t.co/90ZF7PHtve — ✰ (@layahsfanta) November 22, 2026

A rajongók videóra vették a balesetet

A történtekről több néző is készített felvételt, amelyek hamar elterjedtek a közösségi oldalakon. A videókon jól látható, ahogy a tűzzsonglőr a lángoló eszközökkel a kezében hátrál, majd hirtelen eltűnik a színpad szélénél. A zuhanás közben a hatalmaz tűz és a füst miatt pedig úgy tűnik, mintha szó szerint lángokba borult volna.

Chris Brown és Usher közötti konfliktus miatt egy korábbi koncertjük két órás csúszással kezdődött

(Fotó: Tayfun Salci / Northfoto)

Chris Brown és Usher közötti konfliktus is beárnyékolja a turnét

A New Orleans-i baleset nem az első olyan eset, amely beárnyékolta Usher és Chris Brown koncertsorozatát. A két énekes R&B Tour néven indította el közös turnéját júniusban, és feltehetőleg decemberig tart. A produkciót azonban nemcsak a látványos színpadi elemek, hanem a két sztár közötti állítólagos feszültség miatt is sokat emlegetik. November 5-én Atlantában például több mint kétórás késéssel kezdődött a koncert, egy állítólagos nézeteltérés miatt, ami kettejük között alakult ki. A People szerint Chris Brown ragaszkodott ahhoz, hogy megvárják azokat a rajongókat, akik a forgalmi dugók miatt nem értek időben a stadionba, Usher viszont a tervezett kezdéshez ragaszkodott. A vita végül olyan hevesre sikeredett, hogy a koncert két órás késéssel kezdődött, a két énekes kapcsolata pedig azóta sem rendeződött teljesen.