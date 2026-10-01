Házasság első látásra: „Te kib*szottul ugyanolyan ember vagy” - Merci rendesen kiosztotta Renátót!

A Házasság első látásra ötödik hetének első adásában mindenki nagy meglepetésére Roli és Renátó azzal az ötlettel állt a többiek elé, hogy párcserét szeretnének, vagyis inkább egy hat fős találkozót. Rajtuk kívül ezt mindenki úgy értette, hogy a két férj mások feleségével szeretne ismerkedni, így hamar elharapódzott a beszélgetés. Renátó és Merci most először ültek le négyszemközt megbeszélni a párcserés történéseket, amiből egy heves vita alakult ki.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Merci és Renátó később csatlakozott a csapathoz, ám gyorsan felkavarták az eseményeket (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja magyarázkodni kezdett

Olyan bélyeget ragasztottak rám a terápián, ami szerintem még viccnek is rossz. Például, amikor olyanokat mondtatok, hogy én már eladnálak

– jelentette ki VV Renátó.

Merci ezek után teljesen kikelt magából, mivel szerinte Renátó folyamatos önsajnáltatása már túllépett egy határt. „Nekem te úgy mesélted a Rolival való beszélgetést, hogy ti azt szeretnétek, hogy hatan menjünk el együtt vacsorázni. Akkor a szakértőktől kezdve mindenki miért mondja, hogy ti párt szeretnétek cserélni?” – tette fel jogosan a kérdést a Házasság első látásra Mercije.

A Házasság első látásra Renátója nem tudta megmagyarázni a párcsere ötletét (Fotó: TV2)

Renátó színt vallott Mercinek

Én a vacsorán kijelentettem, hogy hatan menjünk el randizni. Az már más kérdés, hogy nekem szimpatikus Lívia és megnézném, hogy mégis hogy működünk együtt

– jelentette ki a korábbi ValóVilág sztár.

Merci ezek után hazugnak nevezte Renátót, ami nagyon szíven ütötte. Ennek ellenére így sem tudta megmagyarázni, hogy miért nem feleségével beszélt először a párcseréről és neki miért Tücsitől kellett megtudnia ezt a tervet. „Nem én vagyok ötéves, hanem te. Az a baj, hogy te k*rvára azért jöttél a kísérletbe, hogy megmutasd, hogy megváltoztál. Csak te kib*szottul ugyanaz az ember vagy” – jelentette ki a Házasság első látásra Mercije.

A vitának csak akkor lett vége, amikor mindketten megegyeztek, hogy elindulnak a csoportos elvonulásra és nem egymással fognak aludni.