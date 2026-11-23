Larry Hagman 2012. november 23-án, 81 éves korában hunyt el.

A Dallas a televíziózás történetének egyik legismertebb amerikai sorozata lett.

Retró kvízünkben hét kérdéssel elevenítjük fel az Ewing család történetét.

A kilencvenes években sok magyar családban elképzelhetetlen volt a péntek este a Dallas nélkül. A jól ismert főcímzene hallatán mindenki tudta, hogy ismét betekinthet a dúsgazdag texasi olajmágnások botrányokkal teli életébe. Az amerikai filmsorozat egyik legemlékezetesebb karaktere kétségtelenül Jockey volt, akinek minden üzleti húzása újabb izgalmakat tartogatott. Hoztunk egy kvízt, amellyel nemcsak nosztalgiázhatsz, de a memóriádat is próbára teheted.

Nosztalgiázz kicsit Dallas-kvízünkkel!

Fotó: AFP

Dallas-kvíz: emlékszel még az Ewing család titkaira?

Larry Hagman az 1978-ban indult amerikai sorozattal írta be magát a televíziózás történetébe. A színész olyan hitelesen alakította a számító olajmágnást, hogy a nézők egyszerre imádták és gyűlölték karakterét. Hagman még a Dallas 2012-es folytatásában is visszatért legendás szerepéhez.

Halálának 14. évfordulója alkalmából most felidézzük a népszerű sorozat szereplőit, váratlan fordulatait és emlékezetes pillanatait. Ha annak idején te is lelkesen követted Jockey és Bobby vetélkedését, itt a lehetőség, hogy bizonyítsd a tudásodat.

Induljon a nosztalgiázás! Vajon hány pontot szerzel a kvízen a hétből?