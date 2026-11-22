Vilmos herceg lehet a leendő brit uralkodó, de Rami Malek számára ő csak egy "átlagos fickó". A 45 éves Oscar-díjas színész november 17-én a People-nak exkluzív interjút adott az indiai Mumbaiban megrendezett Earthshot-díjátadón, ahol nyíltan beszélt a 44 éves walesi herceggel ápolt, hosszú évek óta tartó kapcsolatáról, és arról az örökségről, amelyet a királyi család környezetvédelmi törekvéseivel épít.

Kitálalt az Oscar-díjas Rami Malek Vilmos hercegről. Fotó: AFP

Nem szívesen említem a neveket, de az évek során megismertük egymást ezen és a BAFTA-díjakon keresztül. Nem akarok így fogalmazni, de ő is csak egy átlagos fickó, és ezt imádom benne.

- mondta Malek.

Kitálalt az Oscar-díjas színész Vilmos hercegről

Malek, aki korábban részt vett a 2022-es bostoni Earthshot-díjátadó ünnepségen, lelkesen beszélt Vilmos herceg szenvedélyéről az Earthshot-díj iránt, amelyet 2020-ban alapított azzal a küldetéssel, hogy megtalálja, megünnepelje és elterjessze azokat a megoldásokat, amelyek helyrehozzák a bolygót 2030-ra.

Annyira törődik vele. A családja is nagyon elkötelezett, és továbbviszi azt az örökséget, hogy egy olyan környezetet teremtsenek, amely elengedhetetlen és létfontosságú a jövő generációi számára ahhoz, hogy létezhessenek és virágozhassanak – mégpedig olyan módon, amiért mindannyian felelősek vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez a felelősségtudat, törődés és figyelem, amit ő képvisel, valamint az, ahogyan erre ösztönzi az egész világot, egészen rendkívüli.

Vilmos herceg éves díjátadó ünnepsége előtt Malek azt mondta: "Reményteli történetekre van szükségünk, olyan emberekre, akik megmutatják nekünk, hogy a változás lehetséges. Az Earthshot-díj döntősei ezt a szellemiséget testesítik meg, tettekkel válaszolva a pillanat sürgető helyzetére. Megtiszteltetés Mumbaiban lenni, hogy megünnepeljük kiemelkedő eredményeiket."

Vilmos herceg és Katalin hercegné az Earthshot-díjátadón. Fotó: AFP

Malek - aki az Earthshot olyan világsztárokat felvonultató vendéglistáján szerepelt, mint Simone Ashley, Robert Irwin és Alia Bhatt - a hét James Bond-szereposztással kapcsolatos híreire is reagált, miszerint barátja és egykori színésztársa, Robert Pattinson veszi át a szerepet.

Elég régóta ismerem Robot, és nem is lehetnék büszkébb rá. Úgy értem, az a tény, hogy az emberek elismerik - talán mindannyian tudják is -, mennyire tehetséges ez az ember

- mondta Malek a 40 éves Pattinsonról, akivel együtt szerepelt a 2012-es Alkonyat: Hajnalhasadás - 2. rész című filmben.

Dolgoztunk együtt, és egészen közeli barátok lettünk, nagyszerű volt megosztani vele ezt a pillanatot.

Malek korábban a gonosz Lyutsifer Safint alakította a 2021-es Nincs idő meghalni című James Bond-filmben, amelyben Daniel Craig utoljára tűnt fel az ikonikus brit kém szerepében. Hétfőn a 007-es ügynök szerepét Pattinson vette át, akinek még a királyi család is gratulált.