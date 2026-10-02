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Házasság első látásra Merci: „Mind a kettőt megfojtanám!” – Lebukott Renátó és Livi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 17:30
balhéTV2
Egy félreértett, titkos beszélgetés miatt teljesen elszabadulnak az indulatok a műsorban. A Házasság első látásra ma esti adásában Renátó és Livi nagy bajba kerülnek.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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A Házasság első látásra mai adásában tovább gyűrűzik a szereplők közötti dráma: a tegnapi sérelmek után ma este 19:55-kor végérvényesen elszabadulnak az indulatok a képernyőn Merci, Renátó és Livi között. Az ellentétek már az előző este felszínre törtek, amikor Merci és Tücsi kettesben beszélték át a történteket. Renátó felesége a tehetetlen harag pillanatában brutális őszinteséggel fakadt ki barátnőjének: „Mind a kettőt megfojtanám!” – jelentette ki indulatosan.

A Házasság első látásra sztárjai félreérthető helyzetbe keveredtek.
A Házasság első látásra szereplői iszonyatos félreértésbe keverednek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026 szerelmi háromszöge tovább bonyolódik

A mai adásban a szálak még tovább bonyolódnak. Renátó úgy dönt, négyszemközt keresi fel Livit, hogy rendezze a viszonyukat: „Szerettem volna Livivel beszélni a tegnap este történéseiről, kaptam egy olyan információt, hogy Merci és Livi beszélgettek, szerettem volna Livivel a kettőnk közötti dolog végére pontot tenni.” Livi nyitott volt a párbeszédre, mert őt is nyomasztották a történtek.

Úgy éreztem, jobb, ha beszélek veled, mert a terápián mondtál dolgokat és kellemetlenül éreztem magam emiatt.

Livi felidézte a Renátó feleségével való korábbi szembesítését is: „Mercivel picit támadó voltam, ő sérelmezte, úgy érzi, nagyon melletted állok. Elnézést kértem és megkérdeztem, bármi zavarja-e, bántja-e, amikor beszélgetünk, egymás közelében vagyunk.” Livi meggyőződése szerint ugyanis a dolgokat mindig egyenesen, nyíltan kell megbeszélni.

Tücsi meglátta őket

A jó szándékú egyeztetés azonban katasztrófába torkollik. Tücsi meglátja a négyszemközt beszélgető párost, amit Renátó felesége teljesen félreért. A hallottak hatására Merci törékeny bizalma végleg összeomlik: „Livi azt mondta nekem, hogy tiszteletben tartja, hogy házasok vagyunk, nekem ebből nem az jön le. A szemembe hazudott, mérhetetlenül csalódtam benne.

Hogy a félreértések sora végleg romba dönti-e a házasságot, az kiderül ma este 19:55-kor a TV2-n!

 

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