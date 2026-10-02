Házasság első látásra Merci: „Mind a kettőt megfojtanám!” – Lebukott Renátó és Livi

A Házasság első látásra mai adásában tovább gyűrűzik a szereplők közötti dráma: a tegnapi sérelmek után ma este 19:55-kor végérvényesen elszabadulnak az indulatok a képernyőn Merci, Renátó és Livi között. Az ellentétek már az előző este felszínre törtek, amikor Merci és Tücsi kettesben beszélték át a történteket. Renátó felesége a tehetetlen harag pillanatában brutális őszinteséggel fakadt ki barátnőjének: „Mind a kettőt megfojtanám!” – jelentette ki indulatosan.
A mai adásban a szálak még tovább bonyolódnak. Renátó úgy dönt, négyszemközt keresi fel Livit, hogy rendezze a viszonyukat: „Szerettem volna Livivel beszélni a tegnap este történéseiről, kaptam egy olyan információt, hogy Merci és Livi beszélgettek, szerettem volna Livivel a kettőnk közötti dolog végére pontot tenni.” Livi nyitott volt a párbeszédre, mert őt is nyomasztották a történtek.
Úgy éreztem, jobb, ha beszélek veled, mert a terápián mondtál dolgokat és kellemetlenül éreztem magam emiatt.
Livi felidézte a Renátó feleségével való korábbi szembesítését is: „Mercivel picit támadó voltam, ő sérelmezte, úgy érzi, nagyon melletted állok. Elnézést kértem és megkérdeztem, bármi zavarja-e, bántja-e, amikor beszélgetünk, egymás közelében vagyunk.” Livi meggyőződése szerint ugyanis a dolgokat mindig egyenesen, nyíltan kell megbeszélni.
A jó szándékú egyeztetés azonban katasztrófába torkollik. Tücsi meglátja a négyszemközt beszélgető párost, amit Renátó felesége teljesen félreért. A hallottak hatására Merci törékeny bizalma végleg összeomlik: „Livi azt mondta nekem, hogy tiszteletben tartja, hogy házasok vagyunk, nekem ebből nem az jön le. A szemembe hazudott, mérhetetlenül csalódtam benne.”
Hogy a félreértések sora végleg romba dönti-e a házasságot, az kiderül ma este 19:55-kor a TV2-n!
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