Egy esős, szürke napon kevés jobb program van annál, mint bekuckózni a kanapéra, magunkra húzni egy puha takarót, és nézni egy régi kedvenc sorozatot. A Városfejlesztési osztály sitcom pontosan ilyen: szerethető karakterek, a végtelenül lelkes Leslie Knope, kínos faviccek és olyan humor, amelyen sokadszorra is lehet nevetni. Amy Poehler pedig kétségtelenül azok közé a színésznők közé tartozik, akiknek már a jelenléte is mosolyt csal az arcunkra.
Amy Poehler humor iránti szeretete már egészen fiatalon megmutatkozott. Egy vidám, sokat tréfálkozó családban nőtt fel, ahol egymás megviccelése szinte napi rutinnak számított.
Nagyon szórakoztató családban nőttem fel. Sokat poénkodtunk egymással, és persze az ugratás is mindennapos volt A családi vacsoráknál mindig résen kellett lennem, mert gyorsan és természetesen, rendkívül szellemesen kellett visszavágnom. Ez egyszerűen hozzátartozott a mindennapjainkhoz
- kezdi mesélni a színésznő, majd hozzáteszi, hogy talán ezért történt az is, hogy a pályája elején nem a filmekkel, hanem egy legendás amerikai szórakoztató műsorral, a Saturday Night Live-val szerzett országos ismertséget.
Elmondása szerint 2001-ben csatlakozott a stábhoz, ahol különböző karakterekkel, politikai paródiákkal hamar a közönség kedvencévé vált. Ámbár a magyar nézők számára elsősorban a Városfejlesztési osztályból lehet ismerős. Ebben a sorozatban Leslie Knope szerepében egy végtelenül lelkes, ambiciózus, olykor kissé túlbuzgó köztisztviselőt alakított, aki minden erejével azon dolgozik, hogy jobbá tegye a környezetét. A karakter olyan népszerű lett, hogy Poehler Golden Globe-díjat is kapott érte.
Mindemellett a filmrajongók a Bajos csajokból, a Baby Mamából és a Sisters című vígjátékból is ismerhetik, a Pixar Agymanók-filmjeiben pedig Derű hangját kölcsönzi. Poehler azonban megjegyzi, hogy ő sosem elégedett meg csupán a színészi feladatokkal. Rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is kipróbálta már magát. Sőt, nemrég saját podcastot is indított, amelyben elmondása szerint a Z generációval próbál szót érteni.
Ha visszanézünk egy húsz évvel ezelőtti vígjátékot, könnyen észrevehetjük, mennyit változott azóta a humor. Ami egykor hangos nevetést váltott ki, ma már akár kínosnak vagy elavultnak is tűnhet. A színésznő szerint ez nem feltétlenül azért van, mert a régi poénok elvesztették az értéküket, hanem mert közben a közönség, a társadalom és a szórakozási szokásaink is átalakultak.
Gondoljunk csak a klasszikus televíziós vígjátékokra. Egykor teljesen természetes volt, hogy egy karakter hosszú perceken keresztül mesélt egy történetet, a poén pedig csak a jelenet végén érkezett meg. A nézőnek volt ideje megismerni a szereplőket, megszokni a ritmusukat, és akár több epizódon keresztül várni egy visszatérő viccet. Ma azonban egészen más tempóban fogyasztjuk a tartalmakat. A közösségi média, a rövid videók és a mémek teljesen megváltoztatták, hogyan figyelünk ezekre. Ma már néhány másodperc alatt eldöntjük, hogy valami érdekel-e minket. Szerintem ez különösen igaz a Z generációra, hiszen ők már ebben a rohanó, állandóan változó médiakörnyezetben nőttek fel. Sokkal természetesebb számukra a gyors poén, a váratlan fordulat, az abszurd humor vagy az önirónia, mint egy hosszú felvezetés. Persze az is igaz, hogy nem mindenki nevet ugyanazon. Ami az egyik generációnak vicces, az a másiknak akár kellemetlen vagy erőltetett is lehet. Az internetes belső poénok, a szándékosan kínos helyzetek és a rövid mémek egy teljesen új humoros nyelvet hoztak létre, amihez nekünk, alkotóknak is alkalmazkodnunk kell
- véli Amy majd megjegyzi, hogy mindeközben az is sokat változott, hogy mit tartunk elfogadhatónak. Vannak sztereotípiák és viccek, amelyek régebben teljesen hétköznapinak számítottak, ma viszont már könnyen bántóvá válhatnak.
A humor sosem megy ki a divatból. Szerintem lehet bátran tréfálkozni, de nem kell mindenáron másokat megbántani. Ha azt várjuk a fiataloktól, hogy oldjanak meg mindent, akkor miért rajtuk nevetünk?
- teszi fel a kérdést a színésznő.
A komédia tehát nem tűnt el, csupán új formákat keres. Egy jó vígjátéknak ma is ugyanaz a feladata: megnevettetni a közönséget, csak éppen egy olyan generációt is megszólítva, amely már egészen más dolgokon derül.
A sztár hamarosan egy egészen új világba kalauzolja a nézőket. A SkyShowtime-ra érkező, tízrészes DIG című vígjátéksorozatban nemcsak főszereplőként, hanem alkotóként és executive producerként is részt vesz. A produkciót Michael Schurral közösen jegyzi, akivel korábban a Városfejlesztési osztály forgatásán is együtt dolgozott.
A történet egy görögországi régészeti ásatáson játszódik: négy nő dolgozik együtt, ahol Elise, Dylan, Clare és Patty élete alaposan felfordul, amikor egy különleges leletre bukkannak. A felfedezés azonban nem csupán szakmai sikert jelent. Olyan rejtélybe keverednek, amely akár a karrierjüket is veszélybe sodorhatja. A régészeti munka, a személyes konfliktusok, a női összetartás és egy nemzetközi összeesküvés egy szokatlan vígjátéki kalandban találkozik.
A szereplőgárda is tartogat izgalmas neveket. Amy Poehler Elise-t alakítja, mellette pedig Hugh Laurie is feltűnik, akit a legtöbben a Doktor House címszereplőjeként ismerhetnek. A brit színész Neville-t, az ásatás vezetőjét játssza, aki egyben Elise mentora is. A további főszerepekben Geraldine Viswanathan, Antonia Thomas és Fina Strazza látható, a vendégszereplők között pedig Jason Mantzoukas, Max Greenfield és Kayvan Novak nevét is megtaláljuk. A színésznő azt is elárulta, hogy a sorozat egyébként Kate Myers Excavations című regénye alapján készült, a televíziós változatot viszont saját történettel és új rejtélyekkel egészítették ki.
Egy ásatásban pont az a vicces, hogy rengeteg különböző ember kerül össze. Ott vannak a fiatalok, akik tele vannak energiával, és alig várják, hogy felfedezzenek valamit, mellettük pedig a tapasztaltabb régészek, akik közben a saját karrierjüket is építgetik. Az egésznek egy kicsit nyári tábor hangulata, csak éppen titokzatos leletekkel és felfedezésekkel
- meséli Amy majd azt is elárulja, hogy a forgatás Görögországban, Athénban és Dél-Olaszországban is zajlott, a produkció jelentős részét azonban Los Angelesben vették fel. A készítők régészeti szakértők segítségét is igénybe vették, hogy az ásatási helyszín és a leletek a lehető leghitelesebbnek tűnjenek majd tv képernyőjén.
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