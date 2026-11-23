Egy esős, szürke napon kevés jobb program van annál, mint bekuckózni a kanapéra, magunkra húzni egy puha takarót, és nézni egy régi kedvenc sorozatot. A Városfejlesztési osztály sitcom pontosan ilyen: szerethető karakterek, a végtelenül lelkes Leslie Knope, kínos faviccek és olyan humor, amelyen sokadszorra is lehet nevetni. Amy Poehler pedig kétségtelenül azok közé a színésznők közé tartozik, akiknek már a jelenléte is mosolyt csal az arcunkra.

Amy Poehler Golden Globe-díjat nyert a Good Hang with Amy Poehler podcastért. Fotó: Kevin Sullivan

Amy Poehler: "Nálunk az ugratás mindennapos volt"

Amy Poehler humor iránti szeretete már egészen fiatalon megmutatkozott. Egy vidám, sokat tréfálkozó családban nőtt fel, ahol egymás megviccelése szinte napi rutinnak számított.

Nagyon szórakoztató családban nőttem fel. Sokat poénkodtunk egymással, és persze az ugratás is mindennapos volt A családi vacsoráknál mindig résen kellett lennem, mert gyorsan és természetesen, rendkívül szellemesen kellett visszavágnom. Ez egyszerűen hozzátartozott a mindennapjainkhoz

- kezdi mesélni a színésznő, majd hozzáteszi, hogy talán ezért történt az is, hogy a pályája elején nem a filmekkel, hanem egy legendás amerikai szórakoztató műsorral, a Saturday Night Live-val szerzett országos ismertséget.

Amy Poehler a Saturday Night Live-ban. Fotó: KPA/ Northfoto

Elmondása szerint 2001-ben csatlakozott a stábhoz, ahol különböző karakterekkel, politikai paródiákkal hamar a közönség kedvencévé vált. Ámbár a magyar nézők számára elsősorban a Városfejlesztési osztályból lehet ismerős. Ebben a sorozatban Leslie Knope szerepében egy végtelenül lelkes, ambiciózus, olykor kissé túlbuzgó köztisztviselőt alakított, aki minden erejével azon dolgozik, hogy jobbá tegye a környezetét. A karakter olyan népszerű lett, hogy Poehler Golden Globe-díjat is kapott érte.

Mindemellett a filmrajongók a Bajos csajokból, a Baby Mamából és a Sisters című vígjátékból is ismerhetik, a Pixar Agymanók-filmjeiben pedig Derű hangját kölcsönzi. Poehler azonban megjegyzi, hogy ő sosem elégedett meg csupán a színészi feladatokkal. Rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is kipróbálta már magát. Sőt, nemrég saját podcastot is indított, amelyben elmondása szerint a Z generációval próbál szót érteni.