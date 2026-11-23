Károly király állítólag rendkívül bosszús lett, miután milliók látták a kopaszodásáról készült fényképet. Az akkori walesi herceg emiatt számonkérte a fotóst, és nem kímélte a külsejét sem. Arthur Edwards MBE, aki öt évtizeden át fotózta a királyi családot, a Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family című könyvében idézte fel a találkozást.

Címlapra került Károly király kopaszodása - nem hagyta szó nélkül az uralkodó. Fotó: PA / Northfoto

Címlapra került Károly király kopaszodása - nem hagyta szó nélkül az uralkodó

Az eset 1977 júniusáig nyúlik vissza, amikor Edwards valami szokatlant vett észre, miközben az akkor még walesi hercegként ismert Károly Aston Martinjával elhajtott a cirencesteri lovaspólópályáról.

A 28 éves herceg egy állami díszvacsorára sietett vissza a Buckingham-palotába, és láthatóan nem bajlódott azzal, hogy megfésülködjön, így Edwards egy méretes kopasz foltot szúrt ki a feje búbján, és gyorsan készített néhány fényképet.

Lőttem két kockát a kopaszodó fejéről, és egyet oldalról is, hogy bizonyítsam, tényleg ő az. Nem adtam le azonnal a képet az újságnak, mert magam sem akartam elhinni, mit láttam

- írta könyvében.

A fotós elárulta, hogy Tom Petrie képszerkesztőnek nagyon tetszett a felvétel, amely később a The Sun címlapján jelent meg a királynő ezüstjubileumának napján. A helyzeten azonban nem segített, hogy a szalagcím - bulvárújsághoz illően - az lett, hogy "Hoppá, Károly! Lyuk tátong a zsúptetőn!"

1977. augusztus 20., Deauville, Nyugat-Franciaország, Károly walesi herceg a Golden Eagle és a Bratas póló-mérkőzésén. Fotó: AFP

Három nappal később Edwards megtudta, mennyire felbosszantotta Károlyt a fotó, amikor a herceg odalépett hozzá egy windsori lovaspóló-mérkőzés után.

Be kell vallanom, nem ez volt a legelőnyösebb képem a trónörökösről azóta, hogy kilenc hónappal korábban elkezdtem követni a programjait. Az arckifejezéséből tudtam, hogy telibe találtam a hiúságát

- idézte fel a fotós.

A szóváltást felidézve Edwards elmesélte, hogy a leendő király megkérdezte tőle: "Ön az az ember, aki azt a képet készítette a kopasz foltomról?" A leendő uralkodó előtt nem mert tagadni, így vállalta tettét, és felkészült a fejmosásra. Károly azonban inkább leplezte zavarát.

Nos, mindegy is, nem sokan látták

- mondta a herceg, aki számára a fotós pontosította a számot: "Csak körülbelül tizenkétmillióan, uram. Kapott miatta némi cukkolást?"

Nos, igazából nem, de bárhová megyek, az emberek mögém lopakodnak, hogy lefotózzák a tarkómat. Egyébként ön beszél az én kopaszodásomról, miközben önnek sincs túl sok haja odafent.

- zárta le egy csípős megjegyzéssel a beszélgetést Károly.