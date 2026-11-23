Károly király állítólag rendkívül bosszús lett, miután milliók látták a kopaszodásáról készült fényképet. Az akkori walesi herceg emiatt számonkérte a fotóst, és nem kímélte a külsejét sem. Arthur Edwards MBE, aki öt évtizeden át fotózta a királyi családot, a Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family című könyvében idézte fel a találkozást.
Az eset 1977 júniusáig nyúlik vissza, amikor Edwards valami szokatlant vett észre, miközben az akkor még walesi hercegként ismert Károly Aston Martinjával elhajtott a cirencesteri lovaspólópályáról.
A 28 éves herceg egy állami díszvacsorára sietett vissza a Buckingham-palotába, és láthatóan nem bajlódott azzal, hogy megfésülködjön, így Edwards egy méretes kopasz foltot szúrt ki a feje búbján, és gyorsan készített néhány fényképet.
Lőttem két kockát a kopaszodó fejéről, és egyet oldalról is, hogy bizonyítsam, tényleg ő az. Nem adtam le azonnal a képet az újságnak, mert magam sem akartam elhinni, mit láttam
- írta könyvében.
A fotós elárulta, hogy Tom Petrie képszerkesztőnek nagyon tetszett a felvétel, amely később a The Sun címlapján jelent meg a királynő ezüstjubileumának napján. A helyzeten azonban nem segített, hogy a szalagcím - bulvárújsághoz illően - az lett, hogy "Hoppá, Károly! Lyuk tátong a zsúptetőn!"
Három nappal később Edwards megtudta, mennyire felbosszantotta Károlyt a fotó, amikor a herceg odalépett hozzá egy windsori lovaspóló-mérkőzés után.
Be kell vallanom, nem ez volt a legelőnyösebb képem a trónörökösről azóta, hogy kilenc hónappal korábban elkezdtem követni a programjait. Az arckifejezéséből tudtam, hogy telibe találtam a hiúságát
- idézte fel a fotós.
A szóváltást felidézve Edwards elmesélte, hogy a leendő király megkérdezte tőle: "Ön az az ember, aki azt a képet készítette a kopasz foltomról?" A leendő uralkodó előtt nem mert tagadni, így vállalta tettét, és felkészült a fejmosásra. Károly azonban inkább leplezte zavarát.
Nos, mindegy is, nem sokan látták
- mondta a herceg, aki számára a fotós pontosította a számot: "Csak körülbelül tizenkétmillióan, uram. Kapott miatta némi cukkolást?"
Nos, igazából nem, de bárhová megyek, az emberek mögém lopakodnak, hogy lefotózzák a tarkómat. Egyébként ön beszél az én kopaszodásomról, miközben önnek sincs túl sok haja odafent.
- zárta le egy csípős megjegyzéssel a beszélgetést Károly.
A fotós azonban nem hagyta annyiba, azzal a mondattal váltak el egymástól, hogy "Igen, ebben igaza van, uram, de én nyolc évvel idősebb vagyok önnél. Várja csak meg, amíg annyi idős lesz, mint én!"
A kissé kellemetlen bemutatkozás ellenére Edwards a továbbiakban úgy jellemezte az uralkodót, mint egy jóindulatú embert, aki sosem maradt sokáig rosszkedvű - írta a Mirror.
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