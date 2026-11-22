Cole Palmer barátnője, Olivia Holder ismét magára vonta a figyelmet: a 24 éves influenszer egy dubaji nyaralás során mutatta meg formás alakját egy különösen merész összeállításban. A fiatal szépség a Burdzs al-Arab ikonikus szálloda előtt pózolt egy fekete, leopárdmintás ruhában, amelyet áttetsző betét és mély dekoltázs tett még feltűnőbbé.

Cole Palmer Dubajban kapcsolódott ki a barátnőjével

Fotó: oliviajewellholder@instagram

Holder, aki a Chelsea szintén 24 éves angol válogatott labdarúgójának párja, a közösségi médiában is egyre népszerűbb. Már 35 ezren követik, rajongói pedig rendszeresen elhalmozzák dicsérő hozzászólásokkal.

Cole Palmer barátnője ledobta a textilt Dubajban

A mostani fotók alatt is számos elismerő komment érkezett: volt, aki egyszerűen hihetetlennek nevezte, mások pedig tökéletes szépségként méltatták.

A pár közösen utazott a Közel-Keletre, miután Palmer kimaradt Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány e havi válogatott keretéből. A vakáció során egy sporteseményt is útba ejtettek: ellátogattak a PFL dubaji MMA-gálájára, ahol Palmer régi barátja, Lewis McGrillen az első menetben aratott győzelmet. A harcos a sikerét követően még a Chelsea-sztár védjegyévé vált, „fázós” gólörömöt is elmutatta.

Olivia Holder számára nem ez az első alkalom, hogy merész öltözékével kerül a figyelem középpontjába. A nyaralás korábbi részében is megosztott hasonlóan kihívó szettben készült fényképeket, amelyek szintén nagy sikert arattak követői körében.

A Chelsea sztárja már a nyári világbajnokságon sem kapott helyet az angol válogatott keretében, majd az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt sérülésre hivatkozva visszalépett a szerepléstől. Palmer kisebb izomproblémával küzdött, ami különösen rosszul érintette Thomas Tuchelt. A német szakember korábban is hangot adott elégedetlenségének amiatt, hogy a játékos sorozatosan lemarad a bizonyítási lehetőségekről.

Cole Palmer legutóbb márciusban lépett pályára az angol válogatottban

Fotó: ZUMAPRESS.com

A novemberi kerethirdetéskor Tuchel hangsúlyozta, hogy elsősorban azoknak a futballistáknak szeretne bizalmat szavazni, akik az előző összetartáson is jelen voltak, keményen dolgoztak és bizonyítottak.

Mindig azok számítanak, akik ott vannak a táborban, akik nem lépnek vissza, hanem megmutatják, hogy fontos számukra a válogatott”

– fogalmazott a szövetségi kapitány. Hozzátette, hogy az előző összetartás rendkívül jól sikerült, ezért továbbra is bizalmat szavaz azoknak, akik akkor bizonyítottak.