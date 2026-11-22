Cole Palmer barátnője, Olivia Holder ismét magára vonta a figyelmet: a 24 éves influenszer egy dubaji nyaralás során mutatta meg formás alakját egy különösen merész összeállításban. A fiatal szépség a Burdzs al-Arab ikonikus szálloda előtt pózolt egy fekete, leopárdmintás ruhában, amelyet áttetsző betét és mély dekoltázs tett még feltűnőbbé.
Holder, aki a Chelsea szintén 24 éves angol válogatott labdarúgójának párja, a közösségi médiában is egyre népszerűbb. Már 35 ezren követik, rajongói pedig rendszeresen elhalmozzák dicsérő hozzászólásokkal.
A mostani fotók alatt is számos elismerő komment érkezett: volt, aki egyszerűen hihetetlennek nevezte, mások pedig tökéletes szépségként méltatták.
A pár közösen utazott a Közel-Keletre, miután Palmer kimaradt Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány e havi válogatott keretéből. A vakáció során egy sporteseményt is útba ejtettek: ellátogattak a PFL dubaji MMA-gálájára, ahol Palmer régi barátja, Lewis McGrillen az első menetben aratott győzelmet. A harcos a sikerét követően még a Chelsea-sztár védjegyévé vált, „fázós” gólörömöt is elmutatta.
Olivia Holder számára nem ez az első alkalom, hogy merész öltözékével kerül a figyelem középpontjába. A nyaralás korábbi részében is megosztott hasonlóan kihívó szettben készült fényképeket, amelyek szintén nagy sikert arattak követői körében.
A Chelsea sztárja már a nyári világbajnokságon sem kapott helyet az angol válogatott keretében, majd az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt sérülésre hivatkozva visszalépett a szerepléstől. Palmer kisebb izomproblémával küzdött, ami különösen rosszul érintette Thomas Tuchelt. A német szakember korábban is hangot adott elégedetlenségének amiatt, hogy a játékos sorozatosan lemarad a bizonyítási lehetőségekről.
A novemberi kerethirdetéskor Tuchel hangsúlyozta, hogy elsősorban azoknak a futballistáknak szeretne bizalmat szavazni, akik az előző összetartáson is jelen voltak, keményen dolgoztak és bizonyítottak.
Mindig azok számítanak, akik ott vannak a táborban, akik nem lépnek vissza, hanem megmutatják, hogy fontos számukra a válogatott”
– fogalmazott a szövetségi kapitány. Hozzátette, hogy az előző összetartás rendkívül jól sikerült, ezért továbbra is bizalmat szavaz azoknak, akik akkor bizonyítottak.
Az angol válogatott mindkét mérkőzését megnyerte a novemberi válogatott szünetben, így biztosította csoportelsőségét a Nemzetek Ligája A divíziójában. Tuchel együttese ráadásul Madridban is bravúrt hajtott végre: 3–2-es győzelmével megszakította a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott 43 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.
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