Házasság első látásra: „Édes f*szom, mi a Jóisten lesz ebből?!” – Kemenczés Laci teljesen kiborult

A TV2 népszerű reality-műsora, a Házasság első látásra elképesztő fordulatokat tartogat a nézők számára a legújabb adásban. Noha Laci és Tücsi kapcsolata mostanában kifejezetten ígéretes irányba alakult, úgy fest, porszem került a gépezetbe, mivel hiába zajlott le a terápia, még maradnak bennük megválaszolatlan kérdések.

A Házasság első látásra szereplői a terápián még felhőtlenül mosolyogtak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026-ban újabb fordulatot láthatunk

„Meglepődtem, hogy azt mondod, nem érzed azt, hogy őszinte lennék.” Laci azonban azonnal rávilágít arra, hogy a probléma gyökere egészen máshol keresendő:

Nem az őszinteséggel volt a legnagyobb problémám a korcsolyázáson. Ugyanazt éreztem, mint a pingpongnál. Jókedvem volt, és úgy mentem haza, hogy már nem volt az. Ha neked valami nem tetszik, a program, a sport vagy bármi, rajtam engeded ki!

– fakadt ki. A párkapcsolati válságot egy újabb próbatétel tetézi: HEL Lacit és HEL Tücsit egy improvizációs játékra küldik, amelyet egy elismert, Jászai Mari-díjas színésznő vezet. A feladat célja a közeledés lenne, ám Lacinál betelik a pohár. Teljesen kiborul a szituációtól, és nyomdafestéket alig tűrő szavakkal fejezi ki a nemtetszését: „Édes f*szom, mi a Jóisten lesz ebből?” – fakad ki magából kikelve. A helyzetet csak fokozza, hogy egyébként sem érzi jól magát: „Fáj a fejem, rosszul vagyok, ingerült vagyok” – panaszkodik a kameráknak.