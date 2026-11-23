Miley Cyrus november 21-én, egy kaliforniai, Palm Springs-i szertartáson mondta ki a boldogító igent Maxx Morandónak. Az esküvőn az énekesnő családja is jelen volt: édesanyja, Tish Cyrus, testvére, Noah, valamint édesapja, Billy Ray Cyrus is elkísérte a nagy napra. Utóbbi párja, Elizabeth Hurley és a színésznő fia, Damian szintén a vendégek között volt – írja a People.

Miley Cyrus november 21-én, egy kaliforniai, Palm Springs-i szertartáson mondta ki a boldogító igent Maxx Morandónak

Fotó: AFP

Billy Ray jelenléte azért különösen jelentős, mert az elmúlt években sokat romlott a kapcsolata a lányával. A családi feszültségek a szülők, Billy Ray és Tish Cyrus 2022-es válása után erősödtek fel, és a család több tagja is eltávolodott az énekestől.

Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Elizabeth Hurley fontos szerepet játszott abban, hogy Miley és az édesapja ismét közelebb kerüljenek egymáshoz. A színésznő arra biztatta párját, hogy rendezze a kapcsolatát a lányával, és tegyen azért, hogy újra helyreálljon közöttük a bizalom – írja a Daily Mail.

A család mindennél fontosabb Liz számára

– fogalmazott a lapnak a bennfentes.

Miley Cyrus számára is fontos volt a békülés

A családi kapcsolat rendezése nem egyik napról a másikra történt. Miley korábban maga is beszélt arról, hogy az évek során voltak nehézségek közte és az édesapja között. 2025-ben már arról számolt be, hogy sikerült hidakat építeniük, és felnőttként egyre fontosabb számára, hogy a családi kapcsolataira helyezze a hangsúlyt.

Az énekesnő a Secrets című dalát is az édesapjának ajánlotta, amit korábban békülési gesztusként jellemzett.

Billy Ray szintén nyilvánosan jelezte, hogy örül a közeledésnek.

Miley Cyrus szülei válása után távolodott el apjától, Billy Ray Cyrus-tól

Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto

A nyilatkozó ismerős szerint a családtagok szerették volna, hogy Miley szeretve érezze magát, és igazán különleges legyen számára az esküvő napja. A bennfentes úgy fogalmazott, sokat jelentett, hogy a család végül együtt ünnepelhette az énekesnő boldogságát.

Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus 2025-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. A színésznő tehát nemcsak párja életében kapott fontos szerepet, hanem a jelek szerint abban is segített, hogy a férfi újra közelebb kerüljön a lányához.