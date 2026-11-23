Miley Cyrus november 21-én, egy kaliforniai, Palm Springs-i szertartáson mondta ki a boldogító igent Maxx Morandónak. Az esküvőn az énekesnő családja is jelen volt: édesanyja, Tish Cyrus, testvére, Noah, valamint édesapja, Billy Ray Cyrus is elkísérte a nagy napra. Utóbbi párja, Elizabeth Hurley és a színésznő fia, Damian szintén a vendégek között volt – írja a People.
Billy Ray jelenléte azért különösen jelentős, mert az elmúlt években sokat romlott a kapcsolata a lányával. A családi feszültségek a szülők, Billy Ray és Tish Cyrus 2022-es válása után erősödtek fel, és a család több tagja is eltávolodott az énekestől.
Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Elizabeth Hurley fontos szerepet játszott abban, hogy Miley és az édesapja ismét közelebb kerüljenek egymáshoz. A színésznő arra biztatta párját, hogy rendezze a kapcsolatát a lányával, és tegyen azért, hogy újra helyreálljon közöttük a bizalom – írja a Daily Mail.
A család mindennél fontosabb Liz számára
– fogalmazott a lapnak a bennfentes.
A családi kapcsolat rendezése nem egyik napról a másikra történt. Miley korábban maga is beszélt arról, hogy az évek során voltak nehézségek közte és az édesapja között. 2025-ben már arról számolt be, hogy sikerült hidakat építeniük, és felnőttként egyre fontosabb számára, hogy a családi kapcsolataira helyezze a hangsúlyt.
Az énekesnő a Secrets című dalát is az édesapjának ajánlotta, amit korábban békülési gesztusként jellemzett.
Billy Ray szintén nyilvánosan jelezte, hogy örül a közeledésnek.
A nyilatkozó ismerős szerint a családtagok szerették volna, hogy Miley szeretve érezze magát, és igazán különleges legyen számára az esküvő napja. A bennfentes úgy fogalmazott, sokat jelentett, hogy a család végül együtt ünnepelhette az énekesnő boldogságát.
Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus 2025-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. A színésznő tehát nemcsak párja életében kapott fontos szerepet, hanem a jelek szerint abban is segített, hogy a férfi újra közelebb kerüljön a lányához.
A 33 éves énekesnő hátborzongató vallomást tett legutóbbi koncertjén: azt állítja, hogy Dolly Parton halála után egy babán keresztül üzent neki.
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