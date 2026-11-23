Hazánkban kezdett új életet, most pedig egy magyar nyelvű dallal kopogtat a Grammy-díjasok kapuján Den Baurin. Az énekes a hot! magazinnak mesélt az újrakezdésről, a jelöltségről és az álmairól is.

Den Baurin magyar nyelvű dala a Grammy-díj előszobájába jutott (Fotó: hot! magazin/archív)

Den Baurin Sorsom! című dala felkerült a 69. Grammy-díj első fordulós szavazólistájára.

A dal eredetileg ukránul született, a magyar szöveget az énekes édesapja, Leonov Péter írta.

Az énekes 2022-ben érkezett Magyarországra, ahol menedékjogot kapott.

A magyar változat már nem szerelmes dal, hanem a sorsról szól.

Den Baurin máris a következő magyar dalán dolgozik.

Den Baurin Grammy-esélyei: a Sorsom! felkerült a szavazólistára

A Sorsom! című dala felkerült a 69. Grammy-díj első fordulós szavazólistájára a Best Global Music Performance kategóriában. A szerzemény eredetileg ukrán nyelven született meg, a magyar szöveget az énekes édesapja írta később.

Ebbe a kategóriába a világ minden tájáról neveznek előadók, a legkülönbözőbb nyelveken. Hatalmas dolognak érzem, hogy épp egy magyar dal került be, ráadásul egy olyan előadótól, akinek nem ez az anyanyelve.

„Amikor megkaptam a magyar szöveget, éreztem, hogy így sokkal természetesebben, igazibb dalként szól, mint ukránul” – mesélte a hot!-nak a 36 éves énekes, akinek a szavait az édesapja tolmácsolta.

„Deny, gyere Magyarországra!”

Leonov Péter 1991-ben érkezett hazánkba. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, robottechnika és informatika szakirányon szerzett kitüntetéses diplomát. Később a nemzeti légitársaság, a Malév vezérigazgatója is volt, 1996 óta pedig az üzleti szférában dolgozik. Fia eközben Ukrajnában élt, ahol ismert előadó lett.

„Sokat beszéltünk telefonon, és mindig tartottuk a kapcsolatot. Amikor csak tudtam, ifjúkorában is meglátogattam. Aztán 2022-ben minden megváltozott. Akkor mondtam neki: »Deny, gyere Magyarországra!« Menedékjogot kapott, és úgy döntött, hogy itthon építi tovább a pályáját” – idézte fel a múltat az édesapa.

Már készül a következő

A dal hátteréről a szerző azt mondta, sok minden változott azzal, hogy átírták magyarra a szöveget.