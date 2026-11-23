Hazánkban kezdett új életet, most pedig egy magyar nyelvű dallal kopogtat a Grammy-díjasok kapuján Den Baurin. Az énekes a hot! magazinnak mesélt az újrakezdésről, a jelöltségről és az álmairól is.
A Sorsom! című dala felkerült a 69. Grammy-díj első fordulós szavazólistájára a Best Global Music Performance kategóriában. A szerzemény eredetileg ukrán nyelven született meg, a magyar szöveget az énekes édesapja írta később.
Ebbe a kategóriába a világ minden tájáról neveznek előadók, a legkülönbözőbb nyelveken. Hatalmas dolognak érzem, hogy épp egy magyar dal került be, ráadásul egy olyan előadótól, akinek nem ez az anyanyelve.
„Amikor megkaptam a magyar szöveget, éreztem, hogy így sokkal természetesebben, igazibb dalként szól, mint ukránul” – mesélte a hot!-nak a 36 éves énekes, akinek a szavait az édesapja tolmácsolta.
Leonov Péter 1991-ben érkezett hazánkba. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, robottechnika és informatika szakirányon szerzett kitüntetéses diplomát. Később a nemzeti légitársaság, a Malév vezérigazgatója is volt, 1996 óta pedig az üzleti szférában dolgozik. Fia eközben Ukrajnában élt, ahol ismert előadó lett.
„Sokat beszéltünk telefonon, és mindig tartottuk a kapcsolatot. Amikor csak tudtam, ifjúkorában is meglátogattam. Aztán 2022-ben minden megváltozott. Akkor mondtam neki: »Deny, gyere Magyarországra!« Menedékjogot kapott, és úgy döntött, hogy itthon építi tovább a pályáját” – idézte fel a múltat az édesapa.
A dal hátteréről a szerző azt mondta, sok minden változott azzal, hogy átírták magyarra a szöveget.
„Ukránul még szerelmes dal volt, a kapcsolatokról szólt. Magyarra viszont nem lehetett szóról szóra lefordítani, így egy szinte új dal született, méghozzá a sorsról. Nem volt könnyű az elmúlt néhány év, és szerettem volna, ha ebből a számból érződik, hogy min mentem keresztül” – vallotta be Den Baurin, aki máris a következő magyar dalán dolgozik: duettet készít egy kárpátaljai magyar énekesnővel, akinek a nevét egyelőre még titokban tartják.
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