Jennifer Lawrence esetében nem létezik olyan, hogy túl sok részlet. Az Oscar-díjas színésznő a Watch What Happens Live csütörtöki adásában büszkén mutatta meg új mellimplantátumát a műsorvezető Andy Cohennek, miközben az Éhezők viadalból egykori partnerével, Josh Hutchersonnal ültek egymás mellett.
Lawrence éppen a Bravo csatorna sztárjairól mondta el a kendőzetlen véleményét, amikor Cohen megkérdezte tőle, hogy számára is rejtély-e, hogyan törhette el egy mell Hailey Glassman orrát. Glassman még a Real Housewives of New York City valóságshow 16. évadában mesélte el a bizarr történetet, miszerint egy "nagy, dupla D-kosaras mellű" nő véletlenül eltörte az orrát, amit végül műteni kellett - írja a Page Six.
Igen, és nekem is implantátumom van. Újak
- felelte, miközben lehúzta a kendőjét, és a fekete ruháján a melle alá tette a kezét, hogy jobban megmutassa őket a kameráknak.
Lawrence tovább mutogatta új kebleit az élő közönségnek és az otthoni nézőknek, míg Hutcherson mosolyogva nézte. Cohen pedig csak annyit fűzött hozzá: "Gyönyörűek!" Végül Lawrence elismerés adott orvosának, a santamonicai Dr. Teitelbaumnak.
A Bravo műsorvezetője ezután megkérdezte színésznőtől, hogy B-kosarasak-e, mire ő így válaszolt: "Nem, telt C. Azt hiszem! Ugyanakkora, mint amilyen korábban volt."
Visszatérve az eredeti kérdésre, amely elindította ezt a vicces pillanatot, a színésznő csak annyit mondott:
Na mindegy, én már két orrot eltörtem.
Lawrence nemrég a Cut magazinnak adott interjújában árulta el, hogy mellplasztikán esett át; a lap azt is megjegyezte, hogy a színésznő egy nap arcplasztikát is tervez, miközben a múltbeli és jövőbeli szépészeti beavatkozásairól beszélt.
Szexi anyuka akarok lenni. A reggeli iskolai leadásnál úgy akarok kinézni, mint aki tökéletesen ura a helyzetnek, még akkor is, ha épp csak felkeltem, és fogalmam sincs, mit csinálok
- mondta a lapnak a kétgyermekes anya.
Lawrence tavaly októberben, a New Yorkernek nyilatkozva beszélt először arról, hogy megcsináltatja a mellét.
Az első terhesség után nagyjából minden visszarendeződött. A második után már semmi sem volt a régi
- mesélte arról, hogyan változott meg a teste, miután férjével, Cooke Maroney-val két gyermekük született.
A pár a 4 éves fiát, Cy-t 2022 februárjában, egy kisfiút pedig - akinek a nevét még nem osztották meg - 2025 elején köszöntötte. Lawrence nemrég a Vogue-nak is elárulta, hogy bababotoxra jár, és kifecsegte azt az egyetlen beavatkozást, amelyet szeretne, de valószínűleg nem fog kipróbálni. A magazin szerint szívesen csináltatna arcfeltöltés helyett a bukkális zsírpárna-eltávolítást. "Nem tehetem meg, mert mindenki tudná, de csak tudjátok, hogy én ezt akarom."
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