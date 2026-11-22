Jennifer Lawrence esetében nem létezik olyan, hogy túl sok részlet. Az Oscar-díjas színésznő a Watch What Happens Live csütörtöki adásában büszkén mutatta meg új mellimplantátumát a műsorvezető Andy Cohennek, miközben az Éhezők viadalból egykori partnerével, Josh Hutchersonnal ültek egymás mellett.

Nem titkolja mellplasztikáját Jennifer Lawrence. Fotó: PA

Lawrence éppen a Bravo csatorna sztárjairól mondta el a kendőzetlen véleményét, amikor Cohen megkérdezte tőle, hogy számára is rejtély-e, hogyan törhette el egy mell Hailey Glassman orrát. Glassman még a Real Housewives of New York City valóságshow 16. évadában mesélte el a bizarr történetet, miszerint egy "nagy, dupla D-kosaras mellű" nő véletlenül eltörte az orrát, amit végül műteni kellett - írja a Page Six.

Igen, és nekem is implantátumom van. Újak

- felelte, miközben lehúzta a kendőjét, és a fekete ruháján a melle alá tette a kezét, hogy jobban megmutassa őket a kameráknak.

Lawrence tovább mutogatta új kebleit az élő közönségnek és az otthoni nézőknek, míg Hutcherson mosolyogva nézte. Cohen pedig csak annyit fűzött hozzá: "Gyönyörűek!" Végül Lawrence elismerés adott orvosának, a santamonicai Dr. Teitelbaumnak.

A Bravo műsorvezetője ezután megkérdezte színésznőtől, hogy B-kosarasak-e, mire ő így válaszolt: "Nem, telt C. Azt hiszem! Ugyanakkora, mint amilyen korábban volt."

Visszatérve az eredeti kérdésre, amely elindította ezt a vicces pillanatot, a színésznő csak annyit mondott:

Na mindegy, én már két orrot eltörtem.

Nem titkolja mellplasztikáját Jennifer Lawrence

Lawrence nemrég a Cut magazinnak adott interjújában árulta el, hogy mellplasztikán esett át; a lap azt is megjegyezte, hogy a színésznő egy nap arcplasztikát is tervez, miközben a múltbeli és jövőbeli szépészeti beavatkozásairól beszélt.

Szexi anyuka akarok lenni. A reggeli iskolai leadásnál úgy akarok kinézni, mint aki tökéletesen ura a helyzetnek, még akkor is, ha épp csak felkeltem, és fogalmam sincs, mit csinálok

- mondta a lapnak a kétgyermekes anya.

Lawrence tavaly októberben, a New Yorkernek nyilatkozva beszélt először arról, hogy megcsináltatja a mellét.

Az első terhesség után nagyjából minden visszarendeződött. A második után már semmi sem volt a régi

- mesélte arról, hogyan változott meg a teste, miután férjével, Cooke Maroney-val két gyermekük született.