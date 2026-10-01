„Rohadtul átb*szva érzem magam” – Döbbenet: Válságba került Petra és Joci kapcsolata!

A TV2 Házasság első látásra című műsorában a nézők és a szakértők eddig a legkiegyensúlyozottabb párnak tartották számon Petrát és Jocit. Az adások során rendszerint ők voltak azok, akik a szakértői kanapén eltöltött pár perces beszélgetés után megkönnyebbülve, látszólagos egyetértésben tértek vissza a helyükre. A felszín alatti harmónia azonban csalókának bizonyult. Az át nem beszélt problémák és az elhallgatott elvárások lassan őrölték fel a kapcsolatukat, a felgyülemlett bizonytalanság pedig a legutóbbi terápián váratlanul a felszínre tört.

A Házasság első látásra sztárjánál még a mécses is eltört (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői csúnyán összekaptak

A pszichológusok jelenlétében lezajlott ülésen Petra nem tudta tovább tartani a higgadtságát, és átszakadt nála a gát. Kétségbeesetten szembesült azzal, hogy a kapcsolatukban megélt kép teljesen félrevezette. A szakértők előtt zokogva fejezte ki csalódottságát.

Rohadtul átb*szva érzem magam. Ez az egész egy színjáték volt, nem tudom eldönteni, mi a valóság és az, ami nem

– tört ki belőle a keserűség. A terápián felszínre tört feszültség a stúdióból való távozás után sem csillapodott, a nyomasztó hangulatot és a tisztázatlan sérelmeket egyenesen a közös otthonukba vitték magukkal. A négy fal között folytatódott az elszámoltatás, ahol Petra mélyen megrendülve szembesült a kialakult helyzettel. Elmondta Jocinak, mennyire megbántva érzi magát: „Sértettnek érzem magam, meg megbántva. Nem tudom megmondani, mikor sírtam utoljára férfi miatt, nem gondoltam, hogy sírni fogok, pláne azt nem, hogy a Joci miatt” – vallotta be megtörten, majd hozzátette: „Nem tudom, hogy jutottunk el idáig.” Joci próbálta enyhíteni a nyomást, mondván: „Nem akartam neked fájdalmat okozni...”, de Petra visszautasította a védekezést: „Nem voltál őszinte, tök mást hittem.”