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Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb az ágyban – a szerelmi horoszkóp szerint

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 21:00
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A csillagjegyekhez számtalan tulajdonságot társítanak, így az sem meglepő, hogy a szerelmi élet terén is kialakultak különféle sztereotípiák. A szerelmi horoszkóp szerint három jegy különösen nehezen találja meg az összhangot a hálószobában – vajon magadra ismersz?
Fehér Lilla
A szerző cikkei
  • Szűz: túl sokat elemezhet, még a romantikus pillanatokat is.
  • Vízöntő: nehezen viseli, ha valaki túl közel kerül hozzá.
  • Nyilas: hamar elveszítheti az érdeklődését, ha nincs elég izgalom.

Az ágyban nemcsak a vonzalom számít, hanem az is, mennyire tudunk figyelni a másikra, elengedni magunkat és alkalmazkodni hozzá. A horoszkópok azonban ezekhez is különféle személyiségjegyeket kapcsolnak, ezért egyes csillagjegyeket hajlamosak vagyunk szenvedélyesnek, míg másokat kissé nehezebben kezelhetőnek tartani. Most három olyan jegy következik, amely a szerelmi horoszkóp szerint könnyen okozhat meglepetést a hálószobában. Persze mindez inkább játékos asztrológiai sztereotípia, mint kőbe vésett igazság: kutatások nem találtak megbízható kapcsolatot a csillagjegyek és a személyiség között.

szerelmi horoszkóp
A szerelmi horoszkóp szerint három csillagjegy kevésbé jó az ágyban. 
Fotó:   123RF

A szerelmi horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy nem éppen lepedőakrobata

Szűz csillagjegy – amikor a tökéletesség útjába áll a spontaneitás

A Szűz csillagjegy híres arról, hogy szeret mindent alaposan átgondolni. Ez a hálószobában sem feltétlenül változik meg: nehezen engedi el magát, ha közben azon jár az esze, vajon minden rendben van-e. A szerelmi horoszkóp szerint éppen ezért számára a felszabadultság lehet a legnagyobb kihívás.

Vízöntő csillagjegy – szabadság mindenekelőtt

A Vízöntőnek fontos a saját tere és önállósága. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat túl szoros keretek közé szorítja, könnyen hátraléphet. A csillagjegyhez kapcsolódó jellemzések szerint az érzelmi közelség és a szabadság egyensúlyának megtalálása lehet számára a kulcs.

Nyilas csillagjegy – kell az állandó izgalom

A Nyilas kalandvágyó, kíváncsi jegyként szerepel a horoszkópokban, ezért a monotonitást nehezen viseli. Ha egy kapcsolatban eltűnik az újdonság varázsa, hamar máshol kereshet izgalmat. Ugyanakkor éppen a játékossága és spontaneitása miatt akkor tud igazán kibontakozni, ha nem érzi magát korlátok közé szorítva.

Fontos: ezek asztrológiai sztereotípiák, nem tudományosan igazolt személyiségjegyek. Kutatások alapján nincs megbízható bizonyíték arra, hogy a csillagjegy és az asztrológiai előrejelzések megjósolnák az ember személyiségét vagy viselkedését.

Ebből a videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:

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