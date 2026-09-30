Hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a szépségről alkotott képünket?

A mesterséges intelligencia nem a semmiből hozta létre a szépségideált, hanem az általunk feltöltött adatokból tanulta meg.

Az algoritmusok az átlagos és szimmetrikus vonásokat részesítik előnyben, ami az egyedi karakterek eltűnéséhez vezet.

A nem létező, tökéletes virtuális arcok teljesen átformálhatják a valódi emberekről és az önképünkről alkotott elképzeléseinket.

A képgeneráló modellek az emberi kultúra vizuális lenyomatain nevelkedtek. Amikor a mesterséges intelligencia segítségével egy „szép ember” ábrázolását kérjük, a rendszer végignézi a több milliárdnyi fotót, festményt és reklámot, majd kivonja ezekből a közös nevezőt. A végeredményként kapott arcok mögött azok a mintázatok állnak, amelyeket a társadalom évszázadok óta a vonzó megjelenéshez kapcsol. Az algoritmusok végül nem tettek mást, mint matematikai átlagot vontak abból, amit a többség tetszetősnek ítél.

A mesterséges intelligencia fogja a jövőben meghatározni az emberi szépségideált?

Fotó: Shuttestock

Honnan tudja a mesterséges intelligencia, mi számít vonzónak?

A pszichológia és az evolúcióbiológia már régóta kutatja az arcvonzóság titkát. A vizsgálatok szerint az emberi agy előnyben részesíti az úgynevezett átlagarcokat – vagyis azokat a vonásokat, amelyek közelebb állnak egy adott népesség statisztikai átlagához. Minél inkább összemosunk sok különálló arcot, annál inkább eltűnnek az egyedi eltérések, a bőrhibák vagy az aszimmetria, és az eredményt a külső szemlélők szinte kivétel nélkül vonzóbbnak találják.

A mesterséges intelligencia pontosan ezt az elvet járatja csúcsra. Mivel a digitális modellek a leggyakrabban előforduló, pozitívan értékelt arányokra támaszkodnak, olyan figurákat hoznak létre, amelyek statisztikailag a lehető legtöbb embernek tetszenek. Ez a folyamat viszont egyúttal felerősíti a meglévő társadalmi sztereotípiákat is. Ha egy adott kultúrában vagy médiatérben bizonyos jegyeket részesítettek előnyben, a generatív eszközök ezeket a sablonokat ismétlik és sokszorozzák meg.

Nézz a klipben tökéletesen szép viking embereket:

A tökéletesség ára: az egyéniség eltűnése

Itt érkezünk el a virtuális esztétika legnagyobb paradoxonához. Ami statisztikailag a legvonzóbb, az egy bizonyos ponton túl kifejezetten unalmassá vált. A való életben a legtöbb ikonikus arc szépségét pont valamilyen apró tökéletlenség adja: egy karakteres orr, egy enyhe aszimmetria vagy egy különleges szemforma.