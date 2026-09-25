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Házasság első látásra: Tücsi férjén összevesztek a feleségek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 18:00
Házasság első látásraTV2
A mai adásban a férjek és a feleségek is összegyűltek, hogy beszélgessenek és megosszák egymással az eddigi tapasztalatokat. A Házasság első látásra Tücsije és Líviája komolyan összekaptak Laci miatt.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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A csajos buli szépen indult, ám Tücsi készült egy játékkal, ami nem aratott akkora sikert, mint ő azt gondolta volna. Anonim kellett kérdéseket felírni egy papírra, így senki nem tudott megsértődni a másikra, ennek ellenére Lívia felkérdezte Tücsit, hogy mégis miért nem tartja saját férjét eléggé férfiasnak. A két feleség vitája miatt megfagyott a levegő a Házasság első látásra buliján és a többiek szerettek volna tovább lépni, ez azonban nem sikerült olyan gyorsan, mint remélték.

Házasság első látásra Kemenczés László
A Házasság első látásra Lacija Livi szerint férfias, ám saját felesége soha nem tudna férfiként tekinteni rá (Fotó: Kemenczés László)

A Házasság első látásra sztárjai egymásnak estek

A feleségek közül valakit az érdeket, hogy Tücsi valaha fog-e tudni férfiként tekinteni férjére. A válasz egyértelmű nem volt, így sokan már léptek is volna a következő témára. Livi azonban nem hagyta ezt ennyiben, mivel érdekelte, hogy miért gondolja így Tücsi.

Nekem nem volt férfias az első találkozás, az utána lévő viselkedése és a tettei sem voltak azok. Szerintem egy férfinak kell lennie egy kisugárzásnak, akire felnézhetsz és hátországként tudsz tekinteni. Fontos nekem, hogy határozott legyen és kiálljon magáért

– mondta Tücsi, miközben a végére már felemelte a hangsúlyát.

Lívia teljesen meglepődött, hogy egy egyszerű kérdésre ennyire feszülten válaszolt Tücsi. Azt gondolom, hogy nem tetszett neki a kérdésem és azért reagált ennyire indulatosan. Legbelül ezzel megbántott” – jelentette ki a Házasság első látásra Livije.

Házasság első látásra Tücsi
A Házasság első látásra Tücsije kiakadt, amikor Livi már sokadjára kérdezte fel kapcsolata miatt (Fotó: TV2)

Tücsi visszakérdezett, amire meglepő választ kapott

A folyamatos kérdések után Laci feleségét az érdekelte, hogy Lívia férfiasnak tartja-e Lacit. Ő pedig egyből igent mondott, ezzel pedig kiderült, hogy kettőjüknek teljesen más elképzelése van egy férfiról.

Azt látom benne férfiasnak, hogy udvarias, tud elnézést kérni, döntéseket hozni és határozott lenni

– árulta el Lívia, akivel nem értett egyet Tücsi, mivel szerinte férje nem határozott.

Laci felesége szerint Livi teljesen vakon van és nem esik jól neki, hogy ráerőlteti az ő férfiképét. Ennek ellenére nem hagyta abba és tovább kérdezgette kapcsolatáról Tücsit. A feleség már kicsit ingerültebb lett, így Lívia visszahúzódott és közölte Tücsivel, hogy kicsit most fél tőle.

Ma 19:55-kor kiderül, hogy a Házasság első látásra feleségei hogyan rendezik le ezt a vitát.

 

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