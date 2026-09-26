„Ki merem mondani, hogy ő tetszik a legjobban” – Súlyos titok derült ki a Házasság első látásra sztárjáról, bele is pirult

A Házasság első látásra pénteki adása olyan váratlan fordulatokat tartogatott a nézők számára, amelyek alapjaiban forgatták fel a szereplők kapcsolatait. A kísérletben részt vevő párok közötti feszültség a különvált fiús és csajos estén hirtelen teljesen új értelmet nyert. Ami eredetileg a meglévő házasságok megbeszéléséről szólhatott volna, az pillanatok alatt egy kusza érzelmi hálóvá alakult át, ahol elfojtott vágyak, váratlan szimpátiák és mély félreértések törtek a felszínre.

A Házasság első látásra szereplői döbbenten hallgatták Renátót (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026 szövevényesebb, mint bármelyik korábbi évad

A srácok összejövetelén Renátó teljesen őszintén kitálalt a Mercivel való házasságáról, és tisztázta, hogy még mindig nincs köztük vonzalom: „Az van, hogy nálunk nem is született meg a kémia. Szerintem egy nagyon szép nő, viszont vannak elég komoly súrlódások és félreértések mindkét oldalról” – fogalmazott a férfi. Kitért arra is, hogy a kommunikáció sem működik:

Nagyon sokszor kerüli a szemkontaktot, picit az nekem egy átnézek rajtad effektus, közben azt kapom meg, hogy "Hahó, te nézel át rajtam"

– fakadt ki a ValóVilág egykori sztárja. Bár próbálták elsimítani a dolgokat, jövőt nem lát a kapcsolatban: „Tegnap megbeszéltünk mindent, most tök jó ezen a szinten. Nem gondolom, hogy ebből alakulnak ki a későbbiekben bármiféle kémia vagy, hogy ez most szerelem.”

A lányoknál is ment javában a traccsparti (Fotó: TV2)

Renátónak bejön Livi

Miután a fiúk ráuntak Merci témájára, nekiszegezték a kérdést: mi a helyzet Livivel? Renátó szinte bele is pirult a felvetésbe, miközben a többiek nevetni kezdtek: „Livi nagyon szimpatikus lány” – ismerte be, majd kifejtette, miért érzi közelebbinek a hozzá kapcsolódást: „Az esküvőn olyan embert várt volna, mint én. Nálunk nagyon kötetlen kommunikáció folyt, ami Mercivel nem ment.” Végül pedig gátlások nélkül kimondta az igazságot: „Ki merem mondani, hogy ő tetszik a legjobban.”