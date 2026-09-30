Lékai-Kiss Ramóna világsztárok között tündökölt, férje azonnal reagált

Lékai-Kiss Ramóna alaposan felhívta magára a figyelmet Párizsban: a L’Oréal Paris magyar nagyköveteként olyan világsztárok társaságában lépett kifutóra, mint Eva Longoria és Jane Fonda. A különleges pillanatok természetesen férjét, Lékai Mátét sem hagyták hidegen. A 198-szoros magyar válogatott kézilabdázó a közösségi médiában üzent feleségének, és néhány szóval világossá tette, mennyire büszke párja nemzetközi szereplésére.
Lékai Máté sem hagyta szó nélkül, hogy felesége a L’Oréal Paris nagyköveteként a francia fővárosban vonult végig a kifutón. A korábbi válogatott kézilabdázó közösségi oldalán gratulált szerelmének, és szavaiból egyértelműen kiderült, mennyire büszke rá.
Elmondhatatlanul büszke vagyok rád! Elképesztően menő, hogy ott voltál a kifutón!
– üzente Lékai Máté, aki egy szívecskés emojival is megtoldotta a gratulációját.
Lékai-Kiss Ramóna valóban emlékezetes pillanatokat szerzett Párizsban: fekete nadrágban, rövid topban és földig érő, hófehér zakóban lépett kifutóra, ahol mosolyogva vonult végig, a közönségtől pedig egy puszival búcsúzott.
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