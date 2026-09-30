Közmondások villámkvíze − Ugye neked meg sem kottyan?

A közmondások évszázadok, sőt évezredek alatt alakultak ki a mindennapi élet tapasztalataiból.

Nem egyetlen szerzőhöz köthetők, hanem a nép közös alkotásai, amelyek szájhagyomány útján terjedtek és csiszolódtak.

Teszteld, mennyire ismered a magyar közmondások valódi jelentését!

Bár a világ és a nyelv sokat változott, ezek a mondatok zseniálisan alkalmazkodtak. A média és a reklámok imádják a közmondásokat −most tesztelheted, te hányadán állsz velük. Mindegyiknek tisztában vagy a jelentésével? Vágj bele most, villámkvízünkbe: tippeld meg a helyes válaszokat, és mutasd meg, hogy téged nem lehet csőbe húzni!

A közmondások egy-egy valós történelmi eseményhez vagy híres alakhoz köthető.

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Miért születtek a közmondások?

Az írásbeliség előtti időkben a túlélés és az együttélés szabályait valahogy meg kellett őrizni. Erre a célra a rövid, könnyen megjegyezhető mondatok voltak a legalkalmasabbak. Egy-egy ilyen mondat nemcsak nevelte a fiatalokat, hanem a mindennapi vitákat is gyorsan lezárta, hiszen egy olyan igazságot mondott ki, amivel mindenki egyetértett. Amikor egy jó gondolat elterjedt, az emberek elkezdték ismételgetni és a saját szájízük szerint alakítani.

A leginkább félreértett közmondások

1. Vak tyúk is talál szemet

Ma ezt akkor használjuk, ha egy teljesen szerencsétlen, hozzá nem értő embernek egyszer az életben véletlenül szerencséje lesz vagy eltalál valamit.

Eredetileg azonban ennek pont az ellenkezőjét jelentette: arra utaltak vele, hogy még a legrosszabb helyzetben lévő, legelesettebb ember is képes gondoskodni magáról, ha elég kitartóan keresi a megoldást.

2. Pénz beszél, kutya ugat

A közmondást ma szinte mindenki úgy értelmezi, hogy a gazdag ember szava dönt, a szegények pedig hiába tiltakoznak ellene. A valóságban a szólás a A pénz beszél, a dolog néma és A kutya ugat, a karaván halad keveredéséből jött létre.

Az eredeti üzenete mindössze annyi volt, hogy a pénznek és a megvesztegetésnek akkora ereje van, hogy még a hűséges házőrzőt is elnémítja, vagyis megvásárolható vele a hallgatás.

Készen állsz a közmondások villámkvízére? Akkor hajrá!