Kiara Lord kínos sztorit osztott meg felnőttfilmes múltjából: Lakatos Levente sem hitt a fülének

A történet olyannyira gyomorforgató, hogy ha éppen étel van a kezedben, akkor nyugodtan tedd le, amíg ezt olvasod. Kiara Lord múltjában tagadhatatlanul jelen van a felnőttfilmezés és az ottani forgatások bakijai. Azonban a mostani nem is akkor történt, amikor forogtak a kamerák vagy valakivel éppen az aktus közepén volt. Egy vicces beszélgetés volt egy társaságban, amikor Kiara meztelenül állt és röhögött a csapattal. Valami viszont kiment a fejéből, amikor elnevette magát...

Kiara Lord és Lakatos Levente nem akármilyen témát boncolgattak együtt (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord sokkoló története

Lakatos Leventével egy olyan történetet beszéltek át ketten, ahol egy külföldi hölgy nem tudta összeszorítani a végbélnyílását, így egy verseny közben összecsinálta magát. Kiara nem maradhatott szó nélkül és ő is megosztott egy történetet.

Velem történt hasonló egy forgatáson. Meztelenül álltam egy kanapé mögött, röhögcséltem és konkrétan kirepült belőlem. Szerencsére nem fosás volt, hanem nyúlbogyózás és szerencsére sikerült mindezt úgy megcsinálnom, hogy senki nem vette észre

— osztotta meg ezt a fantasztikus történetet Kiara Lord.

Kiara Lord régen olyan dolgokat tett, amik ma már poénosak, ám akkor kellemetlenek voltak (Fotó: hot! magazin/TV2)

Lakatos Levente nem hitt a fülének

A közeli barát is csak kapkodta a levegőt, hogy mégis ez most mi volt. Kiara arcán nem látszott, hogy szégyellné magát, mivel szerinte egy ilyen forgatáson már minden megtörtént és biztos benne, hogy nem ő volt az első, aki odapiszkított a forgatás helyszínére.

Ennek ellenére ezt a csodálatos történetet úgy érezte, hogy megosztja az emberekkel, akik így is tisztában vannak azzal, hogy Kiaránál őszintébb ember aligha létezik a Földön. A Nagy Ő korábbi szereplője tehát ismét megbotránkoztatott sok embert, azonban elmondása szerint ő ezt sosem bánja meg, mivel ő egy ilyen személyiség és mindenki fogadja el olyannak, amilyen.