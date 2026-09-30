Farm VIP: két játékos kiesett, elhagyták a Farmot

A szerdai adásban tovább folytatódott a párbajsorozat a Farm VIP-ben, az utolsó két összecsapás pedig az előzőekhez hasonlóan elképesztően szorosra sikerült. Béres Anett Szőke Zsuzsival, míg Luna Horányi Julival csapott össze, és mindkét párbajban akadtak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, a sárga csapat tagja kerülhet ki győztesen.

Luna Horányi Juival csapott össze a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői párbajoztak egymással

Végül azonban mindkét alkalommal a pirosak örülhettek. Horányi Juli és Szőke Zsuzsi is előbb építette fel a tornyot, így ők csatlakozhattak a többiekhez a parasztházban. A sárga csapatból így már csak hárman maradtak, míg a pirosak teljes létszámmal jutottak tovább, hiszen a keddi adásban is ők diadalmaskodtak. Luna és Béres Anett számára ezzel véget ért a Farm VIP.

Béres Anett többször is jól állt az építéssel, de végül Szőke Zsuzsinak hamarabb sikerült felépítenie a tornyát (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadában elindult az egyéni játék

Luna a kiesés után meghatottan beszélt arról, mennyire megszerette a Farm világát:

„Nagyon jó volt, imádom ezt a közeget, most egy kicsit szomorú vagyok, hogy nem búcsúzhattunk el, de remélem, hogy jól fogják érezni magukat.”

A kiesés pillanatai azonban számára ennél is többet jelentettek. Könnyek között azt is elárulta, milyen változást hozott számára a reality:

Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem a Farmon. Szerintem nekem ez a Farm kellett ahhoz, hogy ha most kimegyek, egy sokkal erősebb és összeszedettebb nő legyek.

Béres Anett számára sem volt könnyű az első időszak, ám végül ő is úgy érzi, rengeteget kapott a műsortól. A verseny elején még egészen más gondolatok foglalkoztatták:

„Nagyon jól éreztem magam, kellett idő, hogy belejöjjek, az elején azt éreztem, hogy haza akarok menni. De nagyon sok mindent tanultam, amiket szerintem a jövőben hasznosítani tudok.”

A kiesés ellenére Anett büszkén tekint vissza az elmúlt időszakra: