Fagypont közeli reggel jön: brutális hőingást hozhat a csütörtök

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: a hajnali órákban jórészt felhőtlen idő várható, esetleg kevés fátyolfelhő érkezhet észak felől.
Csapadékra továbbra sincs kilátás. A keleties szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.
A nap további részében legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik.
Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
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