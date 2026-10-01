Fagypont közeli reggel jön: brutális hőingást hozhat a csütörtök

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: a hajnali órákban jórészt felhőtlen idő várható, esetleg kevés fátyolfelhő érkezhet észak felől.

Időjárás: komoly hőmérséklet-különbségre figyelmeztet az előrejelzés Fotó: Pexels (illusztráció)

Időjárás: komoly hőmérséklet-különbségre figyelmeztet az előrejelzés

Csapadékra továbbra sincs kilátás. A keleties szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.

A nap további részében legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik.

Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

