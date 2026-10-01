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Fagypont közeli reggel jön: brutális hőingást hozhat a csütörtök

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 07:00
fagypontcsütörtökhőmérséklet
Érdemes lesz rétegesen öltözni csütörtökön, hatalmas különbség lehet ugyanis a hajnali és a délutáni hőmérséklet között. A HungaroMet előrejelzése szerint a hidegre hajlamos helyeken reggel akár fagypont közelébe is hűlhet a levegő, délután viszont már 22–26 fokot mérhetünk. Esőre továbbra sem kell számítani, az ország nagy részén napos idő várható.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig: a hajnali órákban jórészt felhőtlen idő várható, esetleg kevés fátyolfelhő érkezhet észak felől. 

Időjárás: komoly hőmérséklet-különbségre figyelmeztet az előrejelzés
Időjárás: komoly hőmérséklet-különbségre figyelmeztet az előrejelzés Fotó: Pexels (illusztráció)

Időjárás: komoly hőmérséklet-különbségre figyelmeztet az előrejelzés

Csapadékra továbbra sincs kilátás. A keleties szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.

A nap további részében legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. 

Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu