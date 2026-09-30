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Nyolclábú lakásfoglalók − Valójában ezért van több pók szeptembertől a lakásodban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 17:30
pókszezonpókhálópók
A népi hiedelem szerint a hűvös időjárás elől menekülnek a négy fal közé, de ez nem teljesen így van. A pókok valójában vad bulikat rendeznek a lakásodban. Szeptemberben jön el ugyanis a pártalálás és a párzás ideje. Na? Meghoztuk a kedved ahhoz, hogy tovább olvass?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Ősszel a pókok megindulnak, hogy előre megfontolt szexuális céllal felkutassák jövendőbelijüket.
  • A hímek bonyolult udvarlási tánccal azonosítják magukat, hogy a nőstény ne nézze őket zsákmánynak.
  • Mutatjuk, miért épp az otthonodat lepik el ősztől.

A legnagyobb tévhit az, hogy a kertből vagy az utcáról érkeznek az otthonodba. Az igazság az, hogy a pókok többsége állandó lakód. Egész évben bent éltek a falak réseiben, a bútorok mögött, a padláson vagy a pincében. Eddig békésen éldegéltek, és kerülték a feltűnést.

Pókok ismerkednek
A pókok abszolút nyitottak az ismerkedésre. A te otthonodban is
Forrás: 123rf.com 

Szeptember a pókok párzási időszaka

Mi változik meg szeptemberben? Az ősz eleje a legtöbb hazai pókfaj – köztük a nagy zugpók – szaporodási időszaka. A nőstények többnyire a megszokott, biztonságos rejtekhelyükön maradnak, a hímek viszont aktív keresésbe kezdenek. Elhagyják a biztonságos sarkokat, és elindulnak a szobákban, a falakon vagy a padlón, hogy párt találjanak maguknak.

 Amit tehát a lakásban látsz, az nem egy hirtelen jött, kívülről indított invázió, hanem a hím pókok párkeresési folyamata.

Életüket kockáztatják az utódnemzésért

A pókok szerelmi élete egyszerre lenyűgöző és rendkívül veszélyes – nem elég, hogy útnak kell indulniuk, még életük szerelme mellett sem érezhetik biztonságban magukat. 

A legtöbb faj esetében ugyanis a hímek lényegesen kisebbek a nőstényeknél, és ha nem elég óvatosak, a nász könnyen az utolsó vacsorájukká válhat. 

A hímek a nőstények által hátrahagyott, feromonokkal (illatanyagokkal) átitatott hálószálak alapján tájékozódnak. Amikor a hím rátalál a nőstény hálójára, rendkívül óvatosan kell közelednie. Ha egyszerűen berontana, a nőstény zsákmánynak nézné és azonnal megölné.

Pók a szőnyegen
Tudtad? A hazai póknépesség évente 100–200 ezer tonnányi ízeltlábút fogyaszt el
Fotó: 123RF

Állati chippendale show a nappalidban − a pókok szerelmi táncot lejtenek

Amikor már úgy érezzük, aligha lehet megalázóbb szegény hímek helyzete, akkor ott a tánc, amit a túlélés érdekében lejtenek. Fajspecifikus udvarlási rituálét mutatnak be:

a hím pókok ritmikus mozdulatokkal pengetni kezdi a nőstény hálójának szálait, majd a talajt ütögeti a lábaival. Ezzel jelzi: „Nem ebéd vagyok, hanem a jövendőbelid. A gyerekeid apja!"

Egy kis wellness a kádban

Ilyenkor a kád vagy a mosdókagyló alján találhatsz nagyobb példányokat. Ne hidd, hogy a lefolyóból másznak fel − a száraz levegőjű lakásban szomjas, vagy éppen párt kereső hímek figyelmetlenségből, éjszaka esnek a kádba. 

Mivel a kerámia- vagy akrilfelület rendkívül csúszós, nem tudnak rajta megkapaszkodni és kimászni, így reggelre ott rekednek.

Mit tehetsz az otthonodban kószáló pókok ellen?

Ha szeretnéd csökkenteni a számukat, a sűrű szövésű szúnyogháló jó megoldás a kintről érkező egyedek ellen. Ha viszont bent találkozol velük, érdemes észben tartani, hogy egyrészt hasznosak: rengeteg legyet, szúnyogot és egyéb rovart elpusztítanak, másrészt állítólag szerencsét hoznak. Ahelyett, hogy bántanád őket, egy pohár és egy papírlap segítségével könnyen kijuttathatod őket a szabadba.

Ha épp nem a házadban romantikáznak, még mindig ott van nekik a természet:

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