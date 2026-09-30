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Airfryer-takarítás mosogatógép-kapszulával? Mutatjuk, hogyan csináld

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors takarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 15:00
airfryermosogatógép tablettatoptippektrükk
Vége a koszos és zsíros légkeveréses sütők korszakának! Az airfryer takarítása macerás feladat lehet, pedig a készülék rendszeres tisztítása nemcsak a higiénia miatt fontos, hanem ezzel a gép teljesítményét is megőrizhetjük. Egy egyszerű háztartási trükk segítségével búcsút mondhatunk a lerakódásoknak!
K.B.
A szerző cikkei
  • A cikkünkből kiderül, hogyan lehet hatékonyan kitakarítani az airfryert mindössze egyetlen hozzávalóval,
  • és az is, hogy mire kell figyelni a tisztítás során,
  • valamint miért fontos a rendszeres takarítás.

Tarts velünk, ha kíváncsi vagy rá, hogyan lehet egyetlen gyors és filléres megoldással megszabadulni a zsíros lerakódásoktól és az airfryerek alján lévő szennyeződésektől!

Airfryer mosogatása
A mosogatógép-kapszula zsíroldó összetevői segíthetnek fellazítani az airfryer kosarában lerakódott szennyeződéseket, így a tisztítás jóval egyszerűbbé válhat. Fotó: Shutterstock.AI Generator

Airfryer takarítása mosogatógép-kapszulával? Hihetetlen, de működik!

Az airfryer az elmúlt évek egyik legkedveltebb konyhai eszközévé vált. Segítségével kevesebb olaj felhasználásával készülhetnek ropogós ételek, a gyakori használat azonban egy dolgot szinte biztosan maga után von: a zsír- és ételmaradványok lerakódását. Sokan teszik fel a kérdést: hogyan tisztíthatom ki az airfryeremet, ha a kosár oldalára már rászáradt a szennyeződés? Erre kínál egyszerű megoldást egy népszerű háztartási praktika, amely a mosogatógép-tabletták zsíroldó hatását használja ki.

Airfryer takarítása mosogatógép-kapszulával lépésről lépésre

A módszerhez nincs szükség speciális tisztítószerre. Elég egy mosogatógép-kapszula, meleg víz és egy puha szivacs. A tisztítás megkezdése előtt húzzuk ki a készüléket a konnektorból, majd várjuk meg, amíg teljesen kihűl. Ezután vegyük ki a kosarat és az eltávolítható alkatrészeket, de vigyázzunk: az elektronikai részekhez semmiképp ne érjünk hozzá se kézzel, se vízzel!  

Töltsünk egy mosogatótálba vagy nagyobb edénybe meleg vizet, majd oldjunk fel benne egy mosogatógép-kapszulát. Helyezzük bele az airfryer kosarát, és hagyjuk ázni 20-30 percig. Ezalatt a kapszula zsíroldó összetevői fellazítják a rászáradt ételmaradványokat és a makacs lerakódásokat. A szennyeződések ezután általában jóval könnyebben eltávolíthatók egy puha szivacs vagy kendő segítségével – írja a HomeGeargeek.

Miért működhet a trükk?

A mosogatógép-kapszulákat kifejezetten azzal a céllal készítik, hogy feloldják a zsírt és az ételmaradványokat. A hatóanyagok az airfryer kosarában és tálcáján lerakódott szennyeződésekkel is felveszik a harcot. A folyamat kevés súrolást igényel, így kisebb az esélye annak, hogy megsérüljön a tapadásmentes bevonat.

Erre mindenképpen figyeljünk

Az airfryer elektromos részeit sose merítsük vízbe, és mindig ellenőrizzük a gyártó tisztítási útmutatóját. A fémes dörzsszivacsok használatát is célszerű kerülni, mert károsíthatják a bevonatot. Szakértők szerint a légkeveréses sütők rendszeres tisztítása segíthet megelőzni a kellemetlen szagok kialakulását, valamint azt is, hogy a lerakódott zsiradék befolyásolja a készülék működését.

Nem csak tisztább, tartósabb is lehet

Az airfryer rendszeres karbantartása nem csupán esztétikai kérdés. Ha minden használat után legalább egy gyors tisztítást végzünk, időt takaríthatunk meg, és a készülék hosszabb ideig maradhat jó állapotban. Ha eddig gondot okozott az airfryer kitakarítása, érdemes lehet kipróbálni ezt az egyszerű módszert. Egyetlen mosogatógép-kapszula segítségével könnyebben megszabadulhatunk a makacs, zsíros lerakódásoktól, és a készülék ismét készen állhat a következő fogás elkészítésére.

A trükk gyakorlati lépéseit itt tudod megtekinteni:

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