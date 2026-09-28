Házasság első látásra: „Vannak bennem kellemes érzések veled kapcsolatban” – Laci szerelmet vallott Tücsinek!

A Házasság első látásra negyedik évadának egyik legnagyobb fordulatát produkálja Laci és Tücsi, akik a kezdeti utálat után már barátokként kezdtek el ismerkedni. A társaságban mindig jól működnek mostanában, ám amikor ketten maradnak, Laci egy pillanat alatt képes kihozni sodrából feleségét. Most is éppen ez történt, mivel a korcsolyázás előtt olyat mondott a férj, hogy Tücsi majdnem lefordult a székéről.

A Házasság első látásra 2026-os évadának Lacija nem kertelt és az érzelmeiről vallott feleségének (Fotó: Kemenczés László)

A Házasság első látásra sztárja szerelmet vallott

Így, hogy külön voltunk, remélem pozitívan veszi a találkozást és örül nekem, mert én boldog vagyok, hogy újra látom

– jegyezte meg Laci, mielőtt találkozott volna feleségével.

Tücsi boldogan érdeklődött férje felől, mivel a német munka miatt egy ideig most nem találkoztak. Azt mindketten leszögezték, hogy nem profik a jégkorcsolyában, így biztos poénos lesz az este. „Nem ezért jöttünk, hanem hogy táncoljunk a jégen, te meg én, kézen fogva, szerelmesen” – mondta feleségének Laci. Tücsi nem is értette, mi történt férjével Németországban, ám Laci ezek után azt is letisztázta. „Hát, vannak bennem kellemes érzések veled kapcsolatban” – szögezte le Tücsi férje.

Tücsi az elején még jól viselte a poénokat, ám a végére kicsit féltékeny lett (Fotó: TV2)

Laci kiakasztotta Tücsit

A folyamatos poénkodástól besokallt a Házasság első látásra felesége, ám Laci nem hagyta abba a cukkolást. Sőt, még egy fiatal csajjal is együtt korcsolyázott, amire Tücsi nem nézett jó szemmel. A végén pedig meg is jegyezte férjének, lehet, hogy ő jobban illet volna hozzá.

Laci ennek ellenére nem hagyta abba a viccelődést és még egy ölelést is felajánlott feleségének, aki először elutasította ezt, de Laci így is karjaiba zárta.

Az ölelésem teljesen őszinte volt részemről. Azt éreztem, hogy szeretném megölelni és örülök, hogy így tettem

– jelentette ki Laci.

Úgy tűnik, hogy Tücsi szíve is kezd megenyhülni Lacival kapcsolatban és bár még mindig nem tekinti férfinak férjét, egy igazán meglepő fordulat, hogy nem akadt ki az ölelés miatt.